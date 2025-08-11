https://crimea.ria.ru/20250811/kogda-dostroyat-bolnitsu-skoroy-pomoschi-i-onkodispanser-v-sevastopole-1148641444.html

Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе

Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе

Больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11

2025-08-11T11:43

2025-08-11T11:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе визита в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.По словам Развожаева, открытие этих учреждений повлечет серьезные изменения во всей системе здравоохранения города. Оно позволит, в частности, разгрузить первую городскую больницу, где сейчас сосредоточены хирургические отделения, и приступить к ремонту ее корпусов.Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.Больница скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера возводятся в районе Камышового шоссе. Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя.

