Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе визита в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"Мы продолжаем строительство важнейших для города объектов — больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера. Завершается корректирование проектной документации, и мы планируем достроить обе больницы до конца следующего года; параллельно занимаемся подбором медицинского персонала. Еще какое-то время потребуется для того, чтобы запустить обе больницы в работу", - цитирует губернатора пресс-служба правительства Севастополя.
По словам Развожаева, открытие этих учреждений повлечет серьезные изменения во всей системе здравоохранения города. Оно позволит, в частности, разгрузить первую городскую больницу, где сейчас сосредоточены хирургические отделения, и приступить к ремонту ее корпусов.
Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.
Больница скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера возводятся в районе Камышового шоссе. Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя.
