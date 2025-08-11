Рейтинг@Mail.ru
Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе
Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе
Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе
Больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T11:43
2025-08-11T11:43
севастополь
новости севастополя
михаил мурашко
михаил развожаев
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
минздрав рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе визита в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.По словам Развожаева, открытие этих учреждений повлечет серьезные изменения во всей системе здравоохранения города. Оно позволит, в частности, разгрузить первую городскую больницу, где сейчас сосредоточены хирургические отделения, и приступить к ремонту ее корпусов.Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.Больница скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера возводятся в районе Камышового шоссе. Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи
Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе

Больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе достроят до конца 2026 года – власти

11:43 11.08.2025
 
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в Севастополе проверил ход строительства объектов здравоохранения
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в Севастополе проверил ход строительства объектов здравоохранения
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе визита в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"Мы продолжаем строительство важнейших для города объектов — больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера. Завершается корректирование проектной документации, и мы планируем достроить обе больницы до конца следующего года; параллельно занимаемся подбором медицинского персонала. Еще какое-то время потребуется для того, чтобы запустить обе больницы в работу", - цитирует губернатора пресс-служба правительства Севастополя.
По словам Развожаева, открытие этих учреждений повлечет серьезные изменения во всей системе здравоохранения города. Оно позволит, в частности, разгрузить первую городскую больницу, где сейчас сосредоточены хирургические отделения, и приступить к ремонту ее корпусов.
Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.
Больница скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера возводятся в районе Камышового шоссе. Работы ведутся в рамках госпрограммы социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя.
