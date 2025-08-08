https://crimea.ria.ru/20250808/kak-moderniziruyut-sistemu-zdravookhraneniya-v-zaporozhskoy-oblasti-1148575797.html

Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области

Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области

В Запорожской области в первом квартале следующего года планируют закончить строительство Многопрофильного педиатрического медицинского центра. Эта больница... РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области в первом квартале следующего года планируют закончить строительство Многопрофильного педиатрического медицинского центра. Эта больница станет крупнейшей в регионе детской медицинской организацией, которая будет принимать самых тяжелых пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко после визита в регион, сообщает пресс-служба Минздрава РФ."Строительство идет высокими темпами. В ряде корпусов уже монтируются инженерные оборудования. По заверениям строителей, объект должен быть сдан в первом квартале следующего года", – сказано в сообщении.Кроме того, Мурашко посетил терапевтический корпус Мелитопольской областной больницы, открытый год назад."На данный момент все основные подразделения больницы полностью отремонтированы, также установлено современное оборудование преимущественно российского производства", – подчеркнул руководитель российского Минздрава.Мурашко отметил, что большое внимание сейчас уделяется вопросам развития кадрового потенциала отрасли. Медикам, желающим работать в системе здравоохранения региона, будут выделять жилье."Активно сейчас идет отбор медицинского персонала для работы в этой организации. Мы договорились с руководством области, что будут выделены, в том числе, квартиры для медицинского персонала, что немаловажно для привлечения специалистов из других регионов", –подчеркнул министр .В Крыму при симферопольской горбольнице №7 до конца этого года планируют построить модульное приемное отделение для оказания экстренной медпомощи, стоимость госконтракта 686 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские медики справляются с наплывом туристовВакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использоватьПрофилактика заболеваний в аномально жаркий период

