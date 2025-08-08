Рейтинг@Mail.ru
Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250808/kak-moderniziruyut-sistemu-zdravookhraneniya-v-zaporozhskoy-oblasti-1148575797.html
Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области
Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области
В Запорожской области в первом квартале следующего года планируют закончить строительство Многопрофильного педиатрического медицинского центра. Эта больница... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T10:21
2025-08-08T10:21
минздрав рф
михаил мурашко
запорожская область
новости
новые регионы россии
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148575984_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3158b57e944f44cabd41a550cf582372.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области в первом квартале следующего года планируют закончить строительство Многопрофильного педиатрического медицинского центра. Эта больница станет крупнейшей в регионе детской медицинской организацией, которая будет принимать самых тяжелых пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко после визита в регион, сообщает пресс-служба Минздрава РФ."Строительство идет высокими темпами. В ряде корпусов уже монтируются инженерные оборудования. По заверениям строителей, объект должен быть сдан в первом квартале следующего года", – сказано в сообщении.Кроме того, Мурашко посетил терапевтический корпус Мелитопольской областной больницы, открытый год назад."На данный момент все основные подразделения больницы полностью отремонтированы, также установлено современное оборудование преимущественно российского производства", – подчеркнул руководитель российского Минздрава.Мурашко отметил, что большое внимание сейчас уделяется вопросам развития кадрового потенциала отрасли. Медикам, желающим работать в системе здравоохранения региона, будут выделять жилье."Активно сейчас идет отбор медицинского персонала для работы в этой организации. Мы договорились с руководством области, что будут выделены, в том числе, квартиры для медицинского персонала, что немаловажно для привлечения специалистов из других регионов", –подчеркнул министр .В Крыму при симферопольской горбольнице №7 до конца этого года планируют построить модульное приемное отделение для оказания экстренной медпомощи, стоимость госконтракта 686 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские медики справляются с наплывом туристовВакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использоватьПрофилактика заболеваний в аномально жаркий период
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148575984_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d7d65c1cf966e3129d196f5f7457dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минздрав рф, михаил мурашко, запорожская область, новости, новые регионы россии, здравоохранение в россии
Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области

В Запорожской области строят новые медцентры

10:21 08.08.2025
 
© Минздрав РоссииСтроительство медцентра в Запорожской области
Строительство медцентра в Запорожской области
© Минздрав России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области в первом квартале следующего года планируют закончить строительство Многопрофильного педиатрического медицинского центра. Эта больница станет крупнейшей в регионе детской медицинской организацией, которая будет принимать самых тяжелых пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко после визита в регион, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"Строительство идет высокими темпами. В ряде корпусов уже монтируются инженерные оборудования. По заверениям строителей, объект должен быть сдан в первом квартале следующего года", – сказано в сообщении.
По информации министра, медкомплекс будет включать два отдельных корпуса – детский стационар на 240 коек и инфекционный стационар на 100 коек. Общая вместимость учреждения составит 340 коек. Новый медцентр значительно расширит возможности оказания специализированной помощи детям в регионе.
Кроме того, Мурашко посетил терапевтический корпус Мелитопольской областной больницы, открытый год назад.
"На данный момент все основные подразделения больницы полностью отремонтированы, также установлено современное оборудование преимущественно российского производства", – подчеркнул руководитель российского Минздрава.
© Минздрав РоссииСтроительство медцентра в Запорожской области
Строительство медцентра в Запорожской области
© Минздрав России
Строительство медцентра в Запорожской области
Мурашко отметил, что большое внимание сейчас уделяется вопросам развития кадрового потенциала отрасли. Медикам, желающим работать в системе здравоохранения региона, будут выделять жилье.
"Активно сейчас идет отбор медицинского персонала для работы в этой организации. Мы договорились с руководством области, что будут выделены, в том числе, квартиры для медицинского персонала, что немаловажно для привлечения специалистов из других регионов", –подчеркнул министр .
В Крыму при симферопольской горбольнице №7 до конца этого года планируют построить модульное приемное отделение для оказания экстренной медпомощи, стоимость госконтракта 686 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как крымские медики справляются с наплывом туристов
Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать
Профилактика заболеваний в аномально жаркий период
 
Минздрав РФМихаил МурашкоЗапорожская областьНовостиНовые регионы РоссииЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Путин собрал Совбез по безопасности
13:30Два поезда из Крыма задерживаются в пути
13:22Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом
13:13Аэропорт в Сочи закрыт
13:07Туристов сняли с вулкана на Камчатке после аварийной посадки вертолета
12:56Ученые в Приморье сделали редкие кадры дальневосточного леопарда
12:33Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море
12:22Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
12:0913 беспилотников сбили над Азовским морем и другими регионами России
12:04Что происходит на Крымском мосту
11:55Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
11:47Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней
11:12Как изменение климата влияет на рыбу в Черном море
10:28Центр Симферополя остался без света из-за аварии
10:21Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области
10:12Вербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов 2:13
09:41Пять поездов из Крыма задерживаются в пути
09:26Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа
09:16В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
08:56Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"
Лента новостейМолния