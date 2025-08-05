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Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать
Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать
В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек. Академик РАН, зампред Российской академии образования... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T06:48
2025-08-05T07:00
геннадий онищенко
вакцинация
здоровье
здравоохранение в россии
россия
новости
грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек. Академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре РИА Новости рассказал, когда и какими вакцинами будут прививать.Онищенко напомнил, что кампания стартует с конца августа и будет использовать обновленные трех- и четырехвалентные вакцины. Они разрабатываются с учетом глобального мониторинга циркулирующих штаммов.Прививки планируется сделать в первую очередь представителям социальных и медицинских групп риска – врачам, учителям, транспортным работникам и сотрудникам торговли.Особое внимание Онищенко уделил правовому аспекту вакцинации. Согласно действующему закону об иммунопрофилактике, прививка возможна только на основе информированного согласия. "Мы не имеем права заставлять. Мы обязаны убеждать", – подчеркнул он.Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями. Вирусы со значимыми мутациями, а также новые вирусы в РФ не выявлены, подчеркнули в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиянКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерииРоспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма
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геннадий онищенко, вакцинация, здоровье, здравоохранение в россии, россия, новости, грипп
Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать

Во время вакцинации от гриппа в России в этом году планируют привить до 90 млн человек

06:48 05.08.2025 (обновлено: 07:00 05.08.2025)
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек. Академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре РИА Новости рассказал, когда и какими вакцинами будут прививать.
Онищенко напомнил, что кампания стартует с конца августа и будет использовать обновленные трех- и четырехвалентные вакцины. Они разрабатываются с учетом глобального мониторинга циркулирующих штаммов.
Прививки планируется сделать в первую очередь представителям социальных и медицинских групп риска – врачам, учителям, транспортным работникам и сотрудникам торговли.
"Представьте, начинается эпидемия гриппа. Куда все идут? Естественно, в поликлинику. А на приеме сидит врач. Такой же человек тоже может заболеть гриппом, поэтому государство его прививает в первую очередь", – объяснил академик РАН.
Особое внимание Онищенко уделил правовому аспекту вакцинации. Согласно действующему закону об иммунопрофилактике, прививка возможна только на основе информированного согласия. "Мы не имеем права заставлять. Мы обязаны убеждать", – подчеркнул он.
Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями. Вирусы со значимыми мутациями, а также новые вирусы в РФ не выявлены, подчеркнули в ведомстве.
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Геннадий ОнищенкоВакцинацияЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииРоссияНовостиГрипп
 
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