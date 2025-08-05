https://crimea.ria.ru/20250805/vaktsinatsiya-ot-grippa-kogda-startuet-i-kakie-vaktsiny-budut-ispolzovat-1147602137.html

Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать

Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать

В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек. Академик РАН, зампред Российской академии образования... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T06:48

2025-08-05T06:48

2025-08-05T07:00

геннадий онищенко

вакцинация

здоровье

здравоохранение в россии

россия

новости

грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В России идет подготовка к вакцинопрофилактике против гриппа, которая охватит до 90 миллионов человек. Академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре РИА Новости рассказал, когда и какими вакцинами будут прививать.Онищенко напомнил, что кампания стартует с конца августа и будет использовать обновленные трех- и четырехвалентные вакцины. Они разрабатываются с учетом глобального мониторинга циркулирующих штаммов.Прививки планируется сделать в первую очередь представителям социальных и медицинских групп риска – врачам, учителям, транспортным работникам и сотрудникам торговли.Особое внимание Онищенко уделил правовому аспекту вакцинации. Согласно действующему закону об иммунопрофилактике, прививка возможна только на основе информированного согласия. "Мы не имеем права заставлять. Мы обязаны убеждать", – подчеркнул он.Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациями. Вирусы со значимыми мутациями, а также новые вирусы в РФ не выявлены, подчеркнули в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор рекомендует привить от разных видов гриппа 60% россиянКрымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерииРоспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, вакцинация, здоровье, здравоохранение в россии, россия, новости, грипп