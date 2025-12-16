https://crimea.ria.ru/20251216/kogda-zapad-prekratit-boykot-rossiyskikh-sportsmenov--mnenie-1151683377.html

Когда Запад прекратит бойкот российских спортсменов – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Бойкотирование Западом российского спорта на международном уровне напоминает противостояние в период холодной войны, и оно продолжится. Тем более в шахматах – игре, которая демонстрирует стратегическую подготовку нации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин, комментируя надавнее голосование Генассамблеи Международной шахматной федерации.Накануне стало известно, что Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полный (под национальным флагом), а потом частичный (под нейтральным флагом) допуск спортсменов России к турнирам. Второй вариант поддержали большим числом голосов. Однако окончательного решения не приняли: из-за путаницы голосование о снятии ограничений с шахматистов РФ было отложено.По мнению политолога, произошедшее не повод для радости и новых надежд.Дело в том, что если война – это продолжение политики иными средствами, то спорт – это продолжение войны или противостояния иными средствами, ведь сама процедура игры – это определенный конфликт, отметил политолог. И в этом смысле шахматы – особенный вид спорта, подчеркнул он."Шахматная доска – это определенный театр военных действий, если хотите, но исключительно за счет мозгов. И в этом плане шахматы – это тот вид спорта, который показывает стратегическую подготовку нации через спортсмена, которая реализуется вот в этом столкновении на шахматной доске", – сказал политолог.Не зря одна из известнейших работ по международным отношениям и политологии, авторства американского эксперта Збигнева Бжезинского, называется "Великая шахматная доска", добавил он.Эксперт подчеркивает, что российские шахматисты очень сильны, а следовательно, в условиях нынешнего уровня противостояния России и Запада такому противнику просто не позволят быть участником соревнований."Даже гипотетически Запад не будет допускать возможности победы России. А чтобы им победить, нужно не допустить нас", – сказал Ирхин. А потому бойкот, связанный с давлением на российский спорт, который напоминает шахматное противостояние в период холодной войны, продолжится, уверен он. "Нас никто не будет допускать в честной игре", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиадКакие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году

