https://crimea.ria.ru/20241006/sport-nevozmozhno-obmanut-artur-ayvazyan-o-sudbe-olimpiad-1140846144.html

"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад

"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад - РИА Новости Крым, 06.10.2024

"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад

Современное олимпийское движение сегодня разрушается изнутри и теряет смысл, потому само себя изживет, так как спорт невозможно обмануть: здесь приветствуют... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T07:01

2024-10-06T07:01

2024-10-06T07:01

радио "спутник в крыму"

крым

спорт

артур айвазян

мок (международный олимпийский комитет)

олимпийские игры-2024

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Современное олимпийское движение сегодня разрушается изнутри и теряет смысл, потому само себя изживет, так как спорт невозможно обмануть: здесь приветствуют честную борьбу. Такой формат миру дают Игры БРИКС и "Игры будущего". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил олимпийский чемпион Пекина-2008 Артур Айвазян.По словам Айвазяна, в истории олимпийских игр были случаи, когда команды бойкотировали участие в соревнованиях и не принимали в них участия. Но чтобы на олимпиаду не пускали спортсменов по политическим и национальным мотивам – такое впервые.Он отметил, что что сперва российские спортсмены смирялись, соглашаясь исправлять ошибки, чтобы сохранить современное олимпийское движение. Но сегодня становится ясно, что в том виде, в котором олимпийский спорт существовал, его уже не спасти.По его словам, все больше спортсменов из разных стран осознают, что происходит, и переосмысливают свое участие в олимпиадах."Я сейчас нахожусь в Таиланде, работаю по контракту, там большое влияние западных СМИ. У меня ученик поехал из сборной Таиланда, я тоже был в составе делегации как главный тренер сборной, но меня не пустили на Олимпиаду во Франции. Я предупреждал тайцев, что могут быть провокации, но они не верили. А потом у них открылись глаза, и они признали, что такого быть не должно быть", – рассказал Айвазян.Ускорению процесса прозрения спортсменов по всему миру будут способствовать такие соревнования, как Игры БРИКС и "Игры будущего", тогда как олимпийское движение само себя разрушит, считает он.Ранее мнение о том, что в ближайшее десятилетие Игры стран БРИКС и игры ШОС, вернут миру спорт вне политики и дискриминации, высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые после 25 декабря 2021, были аннулированы.Российская сборная по фигурному катанию в командных соревнованиях опустилась с первого места на третье. Золото досталось спортсменам из США, а серебро – японцам. В МИД России назвали дисквалификацию фигуристки "попыткой избавиться от сильнейшего конкурента на соревнованиях".Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Апелляция была отклонена. В марте Валиева была исключена из списков кандидатов в сборную России.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки Двум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму – реакция Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, артур айвазян, мок (международный олимпийский комитет), олимпийские игры-2024, новости крыма