https://crimea.ria.ru/20240613/igry-stran-briks-vernut-miru-sport-vne-politiki-i-diskriminatsii-1138090952.html

Игры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации

Игры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Игры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации

Игры стран БРИКС, а потом и спортивные игры ШОС, в ближайшее десятилетие вернут миру спорт вне политики и дискриминации, и мир вздохнет с облегчением,... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T21:32

2024-06-13T21:32

2024-06-13T21:32

брикс

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

шос

спорт

россия

мнения

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Игры стран БРИКС, а потом и спортивные игры ШОС, в ближайшее десятилетие вернут миру спорт вне политики и дискриминации, и мир вздохнет с облегчением, отказавшись принимать участие в паноптикуме, который предлагает Международный олимпийский комитет (МОК). Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Последние десять лет Россию ограничивают в выступлениях ее спортсменов на Олимпийских играх, предъявляя различного рода унизительные предложения вроде права выступать исключительно под нейтральным флагом, "не говоря уже о разного рода ограничениях для тех, кто хотя бы в социальных сетях высказался в поддержку специальной военной операции", сказал Колесниченко.Таким образом Международный олимпийский комитет безосновательно стал смешивать спорт с политикой, подвергая дискриминации спортсменов, хотя продолжает декларировать обратное, добавил он.Так, на специальной сессии МОК принял странное заявление, в котором приветствовал любые спортивные соревнования, подтверждающие демократию, толерантность и отсутствие дискриминации. При этом призвал не принимать участие ни в каких соревнованиях, которые проводятся на территории России, особенно выделив игры БРИКС, "Игры дружбы" и Игры будущего в концепции фиджитал, отметил Колесниченко.Все это не может не вызывать вопросов у мировой спортивной общественности, отметил Колесниченко. А потому все большее внимание обращается на Игры стран БРИКС, которые являются продолжением политики России по возрождению идеи "спорт вне политики и вне дискриминации".Кроме того, сегодня все больше стран не желает подчиняться так называемым "толерантным требованиям" МОК, согласно которым "непонятного рода спортсмены, имеют приоритеты в соревнованиях" и "команды обязаны включать бесполых существ", подчеркнул эксперт."Большая часть стран не хочет принимать участие в этом паноптикуме и обозначает, что площадка России для стран БРИКС становится интересной для того, чтобы другие страны и люди приняли наконец-то участие в соревнованиях, которые демонстрируют желание бороться в спорте", – подчеркнул Колесниченко.И наконец, третий важный аргумент не в пользу МОК и ВАДА (Всемирное антидопинговое агенство), которым "важны деньги, а не спорт и желание жить в мире", это то, что Игры стран БРИКС ставят цель спасти спорт высоких достижений от убивающей его коммерциализации.И несмотря на разные запреты, на то, что спортсменам не платят, они приезжают, чтобы принять участие в реальных спортивных соревнованиях. Вот это и есть гимн торжеству интересов спорта, а не денег, подчеркнул он.По мнению эксперта, Игры стран БРИКС, а также игры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о готовности проводить которые в России уже заявили, станут для спортсменов со всего мира альтернативой, где будут продвигаться исключительно идеи спорта без диктата и политической конъюнктуры."В ближайшее десятилетие, я думаю, эти площадки будут сформированы, и мир наконец вздохнет с облегчением", – заключил политолог.Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани 12 июня, подчеркнув, что они станут важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия.Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня. Для их проведения задействованы 15 спортивных объектов. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из 93 стран. Они разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о предложении России провести у себя Игры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Читайте также на РИА Новости Крым: Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация США пытаются сорвать "Игры Будущего" в России – Нарышкин Россия готова пригласить на Игры дружбы украинских спортсменов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, вадим колесниченко, шос, спорт, россия, мнения, новости