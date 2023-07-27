https://crimea.ria.ru/20230727/rossiya-gotova-priglasit-na-igry-druzhby-ukrainskikh-sportsmenov-1130335464.html

Россия готова пригласить на Игры дружбы украинских спортсменов

Россия готова пригласить на Игры дружбы украинских спортсменов - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Россия готова пригласить на Игры дружбы украинских спортсменов

На первые Всемирные игры дружбы Россия пригласит украинских спортсменов и обеспечит им безопасность. Об этом на Экономическом и гуманитарном форуме "Россия –... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T17:57

2023-07-27T17:57

2023-07-27T17:57

спорт

олег матицын

всемирные игры дружбы

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119526760_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_bcbde30d5eded242dd4cb2fb5284ea2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На первые Всемирные игры дружбы Россия пригласит украинских спортсменов и обеспечит им безопасность. Об этом на Экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге заявил министр спорта Олег Матыцин.Во Всемирных играх дружбы будет 27 видов спорта: 22 олимпийских и пять неолимпийских. Продлятся они 14 дней: с 15 по 29 сентября.По словам генерального директора оргкомитета игр Алексея Сорокина, в России чувствуют запрос от международного сообщества на деполитизированные Игры. Они объединят страны, готовые соревноваться, не оглядываясь на политику."Единственный критерий – это результаты. Мы не заменяем Олимпийский игры, это скорее мощная добавка к мировым соревнованиям", – подчеркнул Сорокин.В продолжение темы Всемирных игр дружбы министр спорта Олег Матицын заявил, что на соревнования пригласят и спортсменов из Украины. Им обеспечат безопасность и равные соревновательные права.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинским олимпийцам в Пекине запретили говорить по-русскиУкраинского боксера затравили за празднование победы без госфлагаАксенов прокомментировал "украинский Крым" на сайте УЕФА

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олег матицын, всемирные игры дружбы, россия, в мире