https://crimea.ria.ru/20230727/rossiya-gotova-priglasit-na-igry-druzhby-ukrainskikh-sportsmenov-1130335464.html
Россия готова пригласить на Игры дружбы украинских спортсменов
Россия готова пригласить на Игры дружбы украинских спортсменов - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Россия готова пригласить на Игры дружбы украинских спортсменов
На первые Всемирные игры дружбы Россия пригласит украинских спортсменов и обеспечит им безопасность. Об этом на Экономическом и гуманитарном форуме "Россия –... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T17:57
2023-07-27T17:57
2023-07-27T17:57
спорт
олег матицын
всемирные игры дружбы
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На первые Всемирные игры дружбы Россия пригласит украинских спортсменов и обеспечит им безопасность. Об этом на Экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге заявил министр спорта Олег Матыцин.Во Всемирных играх дружбы будет 27 видов спорта: 22 олимпийских и пять неолимпийских. Продлятся они 14 дней: с 15 по 29 сентября.По словам генерального директора оргкомитета игр Алексея Сорокина, в России чувствуют запрос от международного сообщества на деполитизированные Игры. Они объединят страны, готовые соревноваться, не оглядываясь на политику."Единственный критерий – это результаты. Мы не заменяем Олимпийский игры, это скорее мощная добавка к мировым соревнованиям", – подчеркнул Сорокин.В продолжение темы Всемирных игр дружбы министр спорта Олег Матицын заявил, что на соревнования пригласят и спортсменов из Украины. Им обеспечат безопасность и равные соревновательные права.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинским олимпийцам в Пекине запретили говорить по-русскиУкраинского боксера затравили за празднование победы без госфлагаАксенов прокомментировал "украинский Крым" на сайте УЕФА
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спорт, олег матицын, всемирные игры дружбы, россия, в мире
Россия готова пригласить на Игры дружбы украинских спортсменов
Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. На первые Всемирные игры дружбы Россия пригласит украинских спортсменов и обеспечит им безопасность. Об этом на Экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге заявил министр спорта Олег Матыцин.
"В 2024 году в России пройдут Игры Брикс и Игры будущего в Казани, а также Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге и Москве", – сообщает Минспорта РФ.
Во Всемирных играх дружбы будет 27 видов спорта: 22 олимпийских и пять неолимпийских. Продлятся они 14 дней: с 15 по 29 сентября.
По словам генерального директора оргкомитета игр Алексея Сорокина, в России чувствуют запрос от международного сообщества на деполитизированные Игры. Они объединят страны, готовые соревноваться, не оглядываясь на политику.
"Единственный критерий – это результаты. Мы не заменяем Олимпийский игры, это скорее мощная добавка к мировым соревнованиям", – подчеркнул Сорокин.
В продолжение темы Всемирных игр дружбы министр спорта Олег Матицын заявил, что на соревнования пригласят и спортсменов из Украины. Им обеспечат безопасность и равные соревновательные права.
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