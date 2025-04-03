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Он был патриотом: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО
Он был патриотом: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Он был патриотом: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО
В Севастополе в последний путь проводили гвардии ефрейтора, гранатометчика Дмитрия Малюкова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T17:15
2025-04-03T17:15
2025-04-03T17:34
михаил развожаев
память
герои сво
утраты
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армия и флот
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили гвардии ефрейтора, гранатометчика Дмитрия Малюкова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Дмитрий Владимирович родился и вырос в селе Родное под Севастополем. Окончил школу Nº59 в Терновке. Срочную службу прошел в инженерно-саперном подразделении. Самостоятельно освоил поварское искусство, несколько лет проработал в этой профессии. В 2022 году после объявления частичной мобилизации несколько раз прибывал в военный комиссариат, добился, чтобы его призвали для прохождения военной службы: не мог оставаться равнодушным к происходящим событиям, написал губернатор.В боях проявил мужество и отвагу, старался в первых рядах выполнять все поставленные командованием задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Был честным и отважным: в Крыму простились с героем СВОВыполнил воинский долг до конца: Советский район простился с героем СВОВ Крыму простились с защитником Родины Константином Цветаевым
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михаил развожаев, память, герои сво, утраты, вооруженные силы россии, армия и флот, новости севастополя, севастополь
Он был патриотом: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО
В Севастополе в последний путь проводили гвардии ефрейтора Дмитрия Малюкова
17:15 03.04.2025 (обновлено: 17:34 03.04.2025)