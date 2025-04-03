https://crimea.ria.ru/20250403/on-byl-patriotom-v-sevastopole-provodili-v-posledniy-put-geroya-svo-1145423047.html

Он был патриотом: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО

Он был патриотом: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Он был патриотом: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО

В Севастополе в последний путь проводили гвардии ефрейтора, гранатометчика Дмитрия Малюкова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T17:15

2025-04-03T17:15

2025-04-03T17:34

михаил развожаев

память

герои сво

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новости севастополя

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили гвардии ефрейтора, гранатометчика Дмитрия Малюкова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Дмитрий Владимирович родился и вырос в селе Родное под Севастополем. Окончил школу Nº59 в Терновке. Срочную службу прошел в инженерно-саперном подразделении. Самостоятельно освоил поварское искусство, несколько лет проработал в этой профессии. В 2022 году после объявления частичной мобилизации несколько раз прибывал в военный комиссариат, добился, чтобы его призвали для прохождения военной службы: не мог оставаться равнодушным к происходящим событиям, написал губернатор.В боях проявил мужество и отвагу, старался в первых рядах выполнять все поставленные командованием задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Был честным и отважным: в Крыму простились с героем СВОВыполнил воинский долг до конца: Советский район простился с героем СВОВ Крыму простились с защитником Родины Константином Цветаевым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, память, герои сво, утраты, вооруженные силы россии, армия и флот, новости севастополя, севастополь