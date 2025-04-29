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Оперативность и опыт: в Крыму выбрали лучшего водителя пожарной машины

Оперативность и опыт: в Крыму выбрали лучшего водителя пожарной машины - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Оперативность и опыт: в Крыму выбрали лучшего водителя пожарной машины

В Крыму определили лучшего водителя пожарного автомобиля среди сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T17:35

2025-04-29T17:35

2025-04-29T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму определили лучшего водителя пожарного автомобиля среди сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.Смотра-конкурс провели на базе пожарной части села Вилино Бахчисарайского района. За звание лучшего боролся 31 водитель Пожарной охраны Крыма. За два этапа водителей "прогнали" на знание практики и теории. Из теории проверяли ПДД и знание технических характеристик спецавтомобиля.На практике пожарные "откатали" эстакаду, повороты на 90 градусов, змейку, параллельную парковку и заезд в гараж задним ходом.Второе и третье место заняли водители из поселка Куйбышево и села Красный мак Бахчисарайского района – Александр Черкашин и Николай Шевяков.Ранее сообщалось, что в селе Березовка Раздольненском районе Крыма открыли новую пожарную часть. Личный состав уже заступил в боевой расчет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мчс крыма, конкурс, пожарная охрана республики крым, видео, алушта, награды