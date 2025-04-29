Рейтинг@Mail.ru
Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250429/otravit-rossiyskikh-letchikov-na-kubani-poluchil-27-let-kolonii-1146085741.html
Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии
Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора С. по обвинению в попытке отравления выпускников авиационного училища РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T18:16
2025-04-29T18:51
новости
суд
приговор
краснодарский край
армавир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146085886_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_36ca9a9c443e8d6985bb42f5f3ef0535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора С. по обвинению в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба суда.Мужчине были предъявлены обвинения в совершении террористического акта и государственной измене.Егора С. задержали в октябре 2023 года. Следствие установило, что мужчина добровольно сотрудничал со спецслужбами Украины, которые дали ему задание организовать убийство летчиков-выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему пообещали около 500 тысяч рублей и вылет в Турцию или Египет после выполнения задания.Мужчина и его куратор из украинских спецслужб разработали план теракта. Злоумышленник заказал через интернет-приложение изготовление торта в Армавире под тематику банкета, посвященного выпуску курсантов училища, и сам приехал в город. Там он приобрел 50 флаконов медицинского препарата в виде раствора, а также бутылки с виски и коньяком.Используя приобретенные товары, он ввел в часть бутылок с алкогольными напитками при помощи шприца препарат в токсичной дозе, что должно было привести к гибели людей. От идеи ввести препарат в торт преступник отказался, опасаясь, что из-за лишней жидкости кондитерское изделие может рассыпаться, что вызовет подозрения.20 октября 2023 года злоумышленник организовал доставку алкоголя и торта в ресторан, где проходил банкет по случаю выпуска курсантов-летчиков. Однако план не сработал. В ходе банкета выпускники и их гости не стали употреблять торт и алкоголь, так как у некоторых из них возникли различные подозрения.Экспертиза подтвердила, что спиртные напитки и торт были отравлены. Личность злоумышленника оперативно установили. Мужчина был задержан. Свою вину в суде он признал в полном объеме. В ходе прений прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
армавир
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146085886_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6a5c15bbe38ede2e036179ba9a8ccdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, суд, приговор, краснодарский край, армавир
Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии

Обвиняемого в попытке отравления курсантов в Армавире приговорили к 27 годам колонии

18:16 29.04.2025 (обновлено: 18:51 29.04.2025)
 
© Южный окружной военный судЗал суда
Зал суда
© Южный окружной военный суд
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора С. по обвинению в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мужчине были предъявлены обвинения в совершении террористического акта и государственной измене.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", – говорится в сообщении.
Егора С. задержали в октябре 2023 года. Следствие установило, что мужчина добровольно сотрудничал со спецслужбами Украины, которые дали ему задание организовать убийство летчиков-выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему пообещали около 500 тысяч рублей и вылет в Турцию или Египет после выполнения задания.
Мужчина и его куратор из украинских спецслужб разработали план теракта. Злоумышленник заказал через интернет-приложение изготовление торта в Армавире под тематику банкета, посвященного выпуску курсантов училища, и сам приехал в город. Там он приобрел 50 флаконов медицинского препарата в виде раствора, а также бутылки с виски и коньяком.
Используя приобретенные товары, он ввел в часть бутылок с алкогольными напитками при помощи шприца препарат в токсичной дозе, что должно было привести к гибели людей. От идеи ввести препарат в торт преступник отказался, опасаясь, что из-за лишней жидкости кондитерское изделие может рассыпаться, что вызовет подозрения.
20 октября 2023 года злоумышленник организовал доставку алкоголя и торта в ресторан, где проходил банкет по случаю выпуска курсантов-летчиков. Однако план не сработал. В ходе банкета выпускники и их гости не стали употреблять торт и алкоголь, так как у некоторых из них возникли различные подозрения.
Экспертиза подтвердила, что спиртные напитки и торт были отравлены. Личность злоумышленника оперативно установили. Мужчина был задержан. Свою вину в суде он признал в полном объеме. В ходе прений прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиСудПриговорКраснодарский крайАрмавир
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:24Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
20:11В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
19:53Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше
19:37Настоящий мужчина и защитник: Керчь простилась с героем СВО
19:16Украина будет разгромлена очень скоро – Трамп
19:06Предложение Путина о перемирии – начало прямых переговоров с Киевом
18:52Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего
18:3117 человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки
18:16Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии
18:07Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИ
17:53Пляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов
17:35Оперативность и опыт: в Крыму выбрали лучшего водителя пожарной машины
17:13Нам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – Лукашенко
16:52Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма
16:31В Крыму в годы ВОВ нацисты убили и угнали в рабство 220 тысяч человек
16:15"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы
15:56Лучшего пекаря выбирают в Симферополе
15:31Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей
15:10Севастополь простился с героями спецоперации
14:59Нашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого
Лента новостейМолния