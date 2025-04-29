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Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии

Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Отравитель российских летчиков на Кубани получил 27 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора С. по обвинению в попытке отравления выпускников авиационного училища РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T18:16

2025-04-29T18:16

2025-04-29T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора С. по обвинению в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба суда.Мужчине были предъявлены обвинения в совершении террористического акта и государственной измене.Егора С. задержали в октябре 2023 года. Следствие установило, что мужчина добровольно сотрудничал со спецслужбами Украины, которые дали ему задание организовать убийство летчиков-выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему пообещали около 500 тысяч рублей и вылет в Турцию или Египет после выполнения задания.Мужчина и его куратор из украинских спецслужб разработали план теракта. Злоумышленник заказал через интернет-приложение изготовление торта в Армавире под тематику банкета, посвященного выпуску курсантов училища, и сам приехал в город. Там он приобрел 50 флаконов медицинского препарата в виде раствора, а также бутылки с виски и коньяком.Используя приобретенные товары, он ввел в часть бутылок с алкогольными напитками при помощи шприца препарат в токсичной дозе, что должно было привести к гибели людей. От идеи ввести препарат в торт преступник отказался, опасаясь, что из-за лишней жидкости кондитерское изделие может рассыпаться, что вызовет подозрения.20 октября 2023 года злоумышленник организовал доставку алкоголя и торта в ресторан, где проходил банкет по случаю выпуска курсантов-летчиков. Однако план не сработал. В ходе банкета выпускники и их гости не стали употреблять торт и алкоголь, так как у некоторых из них возникли различные подозрения.Экспертиза подтвердила, что спиртные напитки и торт были отравлены. Личность злоумышленника оперативно установили. Мужчина был задержан. Свою вину в суде он признал в полном объеме. В ходе прений прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, суд, приговор, краснодарский край, армавир