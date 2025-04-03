https://crimea.ria.ru/20250403/peregovory-rossii-i-ssha-v-vashingtone-glavnye-zayavleniya-1145427638.html

Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления

Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации США. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T23:52

2025-04-03T23:52

2025-04-03T23:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации США. Главные заявления:- Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед.- Многие американские компании хотят вернуться на российский рынок.- Очень много игроков пытаются сорвать диалог России и США.- Между Россией и США сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть.- В администрации Трампа слышат позицию и озабоченности России.- Потребуется еще ряд встреч США и России, чтобы разрешить все разногласия.- С представителями администрации Трампа обсуждалось сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.Переговоры России и СШАПредыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, россия, новости, кирилл дмитриев