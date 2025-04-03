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Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления
Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации США. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T23:52
2025-04-03T23:54
политика
сша
россия
новости
кирилл дмитриев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации США. Главные заявления:- Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед.- Многие американские компании хотят вернуться на российский рынок.- Очень много игроков пытаются сорвать диалог России и США.- Между Россией и США сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть.- В администрации Трампа слышат позицию и озабоченности России.- Потребуется еще ряд встреч США и России, чтобы разрешить все разногласия.- С представителями администрации Трампа обсуждалось сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.Переговоры России и СШАПредыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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политика, сша, россия, новости, кирилл дмитриев
Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления

Переговоры России и США в Вашингтоне - главные заявления

23:52 03.04.2025 (обновлено: 23:54 03.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации США.

Главные заявления:

- Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед.

- Многие американские компании хотят вернуться на российский рынок.

- Очень много игроков пытаются сорвать диалог России и США.

- Между Россией и США сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть.

- В администрации Трампа слышат позицию и озабоченности России.

- Потребуется еще ряд встреч США и России, чтобы разрешить все разногласия.

- С представителями администрации Трампа обсуждалось сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.
"Одна из главных тем — восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена", - сказал Дмитриев.

Переговоры России и США

Предыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
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Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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