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Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт

Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт

Холодный фронтальный раздел придет на полуостров в воскресенье и снизит температуру воздуха до минусовых значений. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T16:32

2025-04-03T16:32

2025-04-03T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел придет на полуостров в воскресенье и снизит температуру воздуха до минусовых значений. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Она уточнила, что заморозки до 2 градусов ниже нуля будут только ночью и в степных и предгорных районах, но в остальной части Крыма значения термометров будут немногим выше – всего 1-3 градуса тепла.Кроме похолодания синоптики прогнозируют и продолжительные осадки. Дождь начнется еще в воскресенье, 6 апреля, и продолжится до конца недели. В горах обещают мокрый снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет циклон - что будет с погодойКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОСБудь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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