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Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт
Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт
Холодный фронтальный раздел придет на полуостров в воскресенье и снизит температуру воздуха до минусовых значений. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T16:32
2025-04-03T16:32
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татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел придет на полуостров в воскресенье и снизит температуру воздуха до минусовых значений. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Она уточнила, что заморозки до 2 градусов ниже нуля будут только ночью и в степных и предгорных районах, но в остальной части Крыма значения термометров будут немногим выше – всего 1-3 градуса тепла.Кроме похолодания синоптики прогнозируют и продолжительные осадки. Дождь начнется еще в воскресенье, 6 апреля, и продолжится до конца недели. В горах обещают мокрый снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет циклон - что будет с погодойКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОСБудь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу
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Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт

В Крыму ожидается мокрый снег и до 2 градусов мороза – гидрометцентр

16:32 03.04.2025
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел придет на полуостров в воскресенье и снизит температуру воздуха до минусовых значений. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Она уточнила, что заморозки до 2 градусов ниже нуля будут только ночью и в степных и предгорных районах, но в остальной части Крыма значения термометров будут немногим выше – всего 1-3 градуса тепла.

"Дневные температуры, после 10-15 градусов, как мы прогнозируем, составят всего лишь 4-9 градусов тепла в течение всей следующей недели", – добавила начальник гидрометцентра.

Кроме похолодания синоптики прогнозируют и продолжительные осадки. Дождь начнется еще в воскресенье, 6 апреля, и продолжится до конца недели. В горах обещают мокрый снег.
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