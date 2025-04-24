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В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее" - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"
В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее" - РИА Новости Крым, 24.04.2025
В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"
В Симферополе стартовал третий Международный экологический форум "Zа наше будущее", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T12:29
2025-04-24T12:46
крым
новости крыма
симферополь
экология
природа
международный экологический форум "zа наше будущее"
михаил назаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал третий Международный экологический форум "Zа наше будущее", передает корреспондент РИА Новости Крым. В мероприятии принимают участие представители экологических и научных кругов, международные эксперты, общественные деятели, профсоюзы и журналисты. На форуме будет поднят широкий спектр актуальных тем, касающихся состояния окружающей среды в условиях военных конфликтов, разрушения экосистем, угрозы ядерной и водной безопасности, а также влияния глобальной геополитики на природу. С приветственным словом выступил заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров. В центре внимания участников форума окажутся экологические преступления, происходящие в зоне боевых действий на Украине, разрушение Каховской ГЭС и его последствия для экосистем нижнего течения Днепра, проблема исчезновения лесов, милитаризация Черного моря, состояние Запорожской АЭС, а также исторические примеры экологических катастроф — в частности, последствия бомбардировок Югославии странами НАТО. Среди спикеров — представители России, США, Турции, Ирана, Финляндии, Нидерландов, Сербии, Австрии и других стран. По итогам форума запланировано подписание соглашений о международном сотрудничестве в сфере экологии и принятие итоговой резолюции. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, симферополь, экология, природа, международный экологический форум "zа наше будущее", михаил назаров
В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"

В Симферополе открылся третий Международный экологический форум "Zа наше будущее"

12:29 24.04.2025 (обновлено: 12:46 24.04.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"
В Крыму открылся Международный экологический форум Zа наше будущее - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал третий Международный экологический форум "Zа наше будущее", передает корреспондент РИА Новости Крым.
В мероприятии принимают участие представители экологических и научных кругов, международные эксперты, общественные деятели, профсоюзы и журналисты. На форуме будет поднят широкий спектр актуальных тем, касающихся состояния окружающей среды в условиях военных конфликтов, разрушения экосистем, угрозы ядерной и водной безопасности, а также влияния глобальной геополитики на природу.
С приветственным словом выступил заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.
"Сегодняшний форум – важное событие как российской, так и международной повестки. Он собрал общественных деятелей, политиков, ученых, журналистов, представителей экспертного сообщества из разных стран. Это в том числе пример успешной народной дипломатии, которая преодолевает барьеры ненависти и политической конъюнктуры. Объединяет людей для решения проблем, которые волнуют всех", - подчеркнул Назаров.
© РИА Новости КрымВ Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"
В Крыму открылся Международный экологический форум Zа наше будущее - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
В центре внимания участников форума окажутся экологические преступления, происходящие в зоне боевых действий на Украине, разрушение Каховской ГЭС и его последствия для экосистем нижнего течения Днепра, проблема исчезновения лесов, милитаризация Черного моря, состояние Запорожской АЭС, а также исторические примеры экологических катастроф — в частности, последствия бомбардировок Югославии странами НАТО.
Среди спикеров — представители России, США, Турции, Ирана, Финляндии, Нидерландов, Сербии, Австрии и других стран. По итогам форума запланировано подписание соглашений о международном сотрудничестве в сфере экологии и принятие итоговой резолюции.
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КрымНовости КрымаСимферопольЭкологияПриродаМеждународный экологический форум "Zа наше будущее"Михаил Назаров
 
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