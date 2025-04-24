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В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"

В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее" - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В Крыму открылся Международный экологический форум "Zа наше будущее"

В Симферополе стартовал третий Международный экологический форум "Zа наше будущее", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T12:29

2025-04-24T12:29

2025-04-24T12:46

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международный экологический форум "zа наше будущее"

михаил назаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал третий Международный экологический форум "Zа наше будущее", передает корреспондент РИА Новости Крым. В мероприятии принимают участие представители экологических и научных кругов, международные эксперты, общественные деятели, профсоюзы и журналисты. На форуме будет поднят широкий спектр актуальных тем, касающихся состояния окружающей среды в условиях военных конфликтов, разрушения экосистем, угрозы ядерной и водной безопасности, а также влияния глобальной геополитики на природу. С приветственным словом выступил заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров. В центре внимания участников форума окажутся экологические преступления, происходящие в зоне боевых действий на Украине, разрушение Каховской ГЭС и его последствия для экосистем нижнего течения Днепра, проблема исчезновения лесов, милитаризация Черного моря, состояние Запорожской АЭС, а также исторические примеры экологических катастроф — в частности, последствия бомбардировок Югославии странами НАТО. Среди спикеров — представители России, США, Турции, Ирана, Финляндии, Нидерландов, Сербии, Австрии и других стран. По итогам форума запланировано подписание соглашений о международном сотрудничестве в сфере экологии и принятие итоговой резолюции. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, экология, природа, международный экологический форум "zа наше будущее", михаил назаров