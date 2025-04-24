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В Севастополе установят часовню в память о погибших от ATACMS в Учкуевке

В Севастополе установят часовню в память о погибших от ATACMS в Учкуевке - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В Севастополе установят часовню в память о погибших от ATACMS в Учкуевке

В парке "Учкуевка" на Северной стороне Севастополя построят часовню в память о жертвах украинского обстрела ракетой ATACMS 23 июня 2024 года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T12:25

2025-04-24T12:25

2025-04-24T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В парке "Учкуевка" на Северной стороне Севастополя построят часовню в память о жертвах украинского обстрела ракетой ATACMS 23 июня 2024 года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что в результате варварского обстрела погибли двухлетняя Лиза Кирнос, София Аверьянова, Александра Александровна Гурьева, Людмила Александровна Харина. С просьбой установить часовню в память о погибших к властям города обратился отец Софии Аверьяновой Олег Аверьянов. "У часовни будет четыре стороны, на каждой из которых будет имя. Вместе с Олегом Владимировичем и отцом Лизы Кирнос Сергеем Анатольевичем я выехал на место, и мы выбрали этот небольшой участок рядом с основной аллеей на выходе из парка к морю. Все, кто захочет в этом году почтить память погибших, смогут сделать это здесь", - рассказал Развожаев.ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю 23 июня в 12:15 по московскому времени. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к жертвам среди мирных жителей. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения получили 153 человека.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из СевастополяПриказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240717/babulya-ya-ne-umru-istorii-ranennykh-pri-atake-na-uchkuevku-detey-1138904961.html

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