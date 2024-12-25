https://crimea.ria.ru/20241225/chudesa-sluchayutsya-chto-zagadal-ranennyy-atacms-malchik-iz-sevastopolya-1142897338.html

Чудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из Севастополя

Чудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из Севастополя - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Чудеса случаются: что загадал раненный ATACMS мальчик из Севастополя

РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T18:10

2024-12-25T18:10

2024-12-25T18:10

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учкуевка

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

крым

родион свалов

общество

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Сказать, что этот севастопольский ребенок герой – ничего не сказать. Сегодня в его голове титановая пластина, в глазу инородное тело, а правая половина туловища не слушается. Но он наловчился писать левой рукой, снова поет, а главное – заново учится чувствовать мяч. Главная мечта 13-летнего футболиста Родиона Свалова, раненного летом при ударе ракетами ATACMS по пляжу в Учкуевке, уже сбылась: он вернулся в школу и клуб. Но осталась еще одна, которую, как верит он и его мама, они наконец смогут осуществить если не под Новый год, то на Рождество. Какие желания загадывают в этой семье по возращении из клиники в Москве, где пробыли полгода, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Палочки, точки, галочки… Все с начала. Когда Родя пишет, точнее, чертит правой рукой, пальцы приходится фиксировать резинкой-тренажером, иначе они не держат ручку: очень еще слабые. Как и правая нога, на которую не опереться. Бегать пока нельзя, да и не может.– Могу, я могу бегать! – кричит он, заслышав наш разговор с матерью.– Конечно, можешь, – прерывается Анастасия. И, понизив голос, продолжает.– Подпрыгивает только маленько. Большая берцовая кость, там же открытый перелом был, очень большие раны. Нельзя было ни гипс накладывать, ни лангеткой закрывать. Поэтому каждый день носит фиксатор пластиковый, от икроножной мышцы до стопы. Ходит самостоятельно, но неправильно. Для подстраховки я всегда рядом.Сколько всего было операций у сына – она сбилась со счета.13-летний Родион Свалов чудом остался жив при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 года. В тот день он был на пляже Учкуевка, кассетный суббоеприпас ракеты ATACMS разорвался рядом. В местную больницу парнишка попал в крайне тяжелом состоянии. Ему сделали три операции и отправили спецбортом в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля."Никто не знал, что с ним будет, даже когда мы туда прилетели", – вспоминает Анастасия.Слепое проникающее ранение в голову потребовало трепанации черепа – мальчику установили титановую пластину. Все раны ног и живота прочистили и вылечили в несколько этапов. Но гемипарез правой стороны тела – частичная парализация туловища, как после инсульта, – сохраняется по сей день.А также у невролога, нейрохирурга, психолога и многих других. Впереди длительный и непростой период, в котором важное место займут физиотерапия, ЛФК и массажи.Ребенка уже ждут в севастопольском Детском центре медицинской реабилитации, где с середины января начнется программное двухнедельное лечение. А пока он заново учится уверенно подносить ко рту ложку и чистить зубы правой рукой. Каждый день выполняет элементарные упражнения для развития мелкой моторики."Как долго все это будет восстанавливаться, никто не знает. Конечно, он старается. Понимает, что все сейчас зависит только от него, от его работы", – говорит мать.В Севастополь они вернулись 11 декабря после почти полугода лечения в Москве, а женщина до сих пор не может поверить, что дома и самое тяжелое и страшное позади.А вот Родион был настроен решительно уже в пути.В своей школе №40 Родион до ранений еще и занимался вокалом, и учился играть на гитаре у педагога по музыке, говорит она. Петь – уже поет, а вот с инструментом сложнее. Как и с уроками, на которые ходит пока вместе с мамой.Но парень настоящий боец и уже научился писать левой рукой, хоть и не так бегло, как правой. Полноценную учебную нагрузку брать рано, так что на уроках он бывает выборочно, ходит даже на внеурочные занятия "Разговоры о важном". И, конечно, занимается дома."Ему вообще домашнее обучение рекомендовано московскими врачами. Будем договариваться: какие-то уроки посещать очно, а какие-то онлайн, на дому, держать связь с учителями, как-то совмещать. Пока не знаю, надо решить", – делится Анастасия.А вот с тренировками уже все решено: Родион приезжает и выполняет в сторонке посильные упражнения с мячом, заново учится его чувствовать и контролировать. Тренер разрешил.Через год должны снять ограничения, введенные из-за пластины, тогда можно будет вернуться в спорт. Собственно, он уже в нем. Даже побывал на награждении своего "Метеора", который занял 3-е место в первенстве Севастополя по футболу среди детско-юношеских команд. Ведь он успел в нем поучаствовать весной и внес свой вклад в победу. На памятном фото Родион в центре, с кубком в руках.О самых заветных желаниях Сваловых догадаться не трудно. Но есть и другие.Среди них первоочередное – побывать в "Новом Херсонесе". Уникальный музейно-храмовый комплекс успели достроить и открыть за то время, пока их не было, и любовались на него Родя и мама Настя только на видео и фото в интернете.А еще они хотят просто погулять по Севастополю, по которому оба соскучились так, что не передать словами. На новогодних каникулах эти желания точно должны сбыться – верит маленький герой и моя собеседница. И я верю. Например, под Рождество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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севастополь, учкуевка, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, крым, родион свалов, общество