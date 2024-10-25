https://crimea.ria.ru/20241025/razgovory-o-vazhnom-v-detskom-sadu--v-krymu-prokommentirovali-ideyu-1141352599.html

"Разговоры о важном" в детском саду – в Крыму прокомментировали идею

"Разговоры о важном" в детском саду – в Крыму прокомментировали идею - РИА Новости Крым, 25.10.2024

"Разговоры о важном" в детском саду – в Крыму прокомментировали идею

"Разговоры о важном" в детских садах можно и нужно проводить для того, чтобы прививать детям правильные ценности и чувство патриотизма с раннего возраста. Такое РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T17:45

2024-10-25T17:45

2024-10-25T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Ирина Еремейчук. "Разговоры о важном" в детских садах можно и нужно проводить для того, чтобы прививать детям правильные ценности и чувство патриотизма с раннего возраста. Такое мнение РИА Новости Крым высказала первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.Сейчас экспертами прорабатывается целесообразность введения "Разговоров о важном" в детских садах, сообщили в Минпросвещения РФ. Курс будет сформирован с учетом особенностей детей дошкольного возраста.По мнению Лучинкиной, это правильное решение, учить детей морали следует с раннего возраста."Разговоры о важном, о том, что такое хорошо и что такое плохо, как мальчики должны относиться к девочкам, как бережно относиться к своему детскому саду, к территории, на которой проживаешь, к родной улице, к городу – это все не в старшем возрасте прививается, а с самого начала", - отметила она.По мнению Лучинкиной, всему этому детей должны учить в семье и в образовательной организации. Если какой-либо момент в воспитании родители "упустили", то все важные понятия ребенок должен усвоить, начиная с детского сада.В каком формате проводить подобные занятия – дело опытных педагогов, полагает Лучинкина. Но, по ее мнению, для дошкольников больше подходит игровой."Формы могут быть разные – игровая, форма беседы, интерактивной беседы с группой, это может быть рисунок или выражение собственных мыслей", - сказала она.Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая выразила мнение, что введенный с прошлого года во всех вузах России курс "Основы российской государственности" необходим детям, начиная с дошкольных учреждений.В этом году по поручению президента России Владимира Путина при Минпросвещения РФ был создан новый консультативный орган - Всероссийский родительский комитет.По словам министра просвещения Сергея Кравцова, Всероссийский родительский комитет станет единым методическим центром для родительских объединений по всей стране. Планируется привлекать родителей к подготовке материалов для проведения внеурочных занятий "Разговоры о важном".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагогаПутин провел открытый урок "Разговоры о важном" – видеоОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, образование в крыму и севастополе, образование в россии, патриотическое воспитание, разговоры о важном, анжелика лучинкина, крым, мнения