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О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога
О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога - РИА Новости Крым, 09.09.2023
О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога
Введенный с сентября этого года во всех вузах России курс "Основы российской государственности" необходим детям, начиная с дошкольных учреждений. Такое мнение в РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T09:11
2023-09-09T09:11
кфу (крымский федеральный университет)
елена вершицкая
мнения
образование в россии
детский сад
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
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Елена Вершицкая, доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского
Елена Вершицкая, доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Введенный с сентября этого года во всех вузах России курс "Основы российской государственности" необходим детям, начиная с дошкольных учреждений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая.С 1 сентября во всех вузах России запущен курс "Основы российской государственности". К его разработке в рамках проекта "ДНК России" Минобрнауки РФ привлекало около 7 тысяч преподавателей и экспертов социально-гуманитарной направленности: историков, философов, культурологов, экономистов. По словам Елены Вершицкой, ничего подобного в практике образования не было. И это тот базис, с которого, считает эксперт, "нужно начинать воспитание любого человека"."Человека, который любит себя, свою семью, малую родину, свою профессию и родину в целом", – добавила Вершицкая.Вузовский курс, конечно же, имеет свои особенности, так как рассчитан на студентов. Он рассчитан на семестр и включает в себя 72 академических часа. Их них около 18 – самостоятельная подготовка студентов, остальное время – аудиторная работа, прежде всего лекции с дискуссиями. Предусмотрены и практические занятия, на которых студенты смотрят документальные фильмы и снимают собственные ролики о традиционных российских духовно-нравственных ценностях и том, что будет, если допустить подмену понятий.По окончании курса сдается зачет, "но дело не в форме контроля, а в той информации и ценностных ориентирах, которые обсуждаются", считает Вершицкая. А основы формирования любой личности: человек, семья, общество, государство и страна. И обо всем этом следует говорить с детьми не с вуза и даже не со школы, уверена эксперт. "На мой взгляд, такие важные разговоры нужно вести с детьми в дошкольных учреждениях, начиная с детского сада", – сказала она.Она отметила, что в школах тоже надо проводить классные часы на эти темы, и работа в этом направлении уже ведется. Что касается высшей школы, то этот курс непременно будет совершенствоваться, "его нужно интенсифицировать и, "возможно, углублять", отметила Вершицкая."И самое главное – разговаривать со студентами. Не учить, поучать, а именно разговаривать и слышать молодое поколение", – заключила педагог.Читайте также на РИА Новости Крым:ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины" Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя
https://crimea.ria.ru/20230901/chto-novogo-ozhidaet-roditeley-i-uchenikov-v-etom-uchebnom-godu-1131094241.html
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кфу (крымский федеральный университет), елена вершицкая, мнения, образование в россии, детский сад, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога

Вершицкая: курс "Основы российской государственности" нужно начинать с детского сада

09:11 09.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Поготов / Перейти в фотобанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Александр Поготов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Введенный с сентября этого года во всех вузах России курс "Основы российской государственности" необходим детям, начиная с дошкольных учреждений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая.
Елена Вершицкая, доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского
09:11
С 1 сентября во всех вузах России запущен курс "Основы российской государственности". К его разработке в рамках проекта "ДНК России" Минобрнауки РФ привлекало около 7 тысяч преподавателей и экспертов социально-гуманитарной направленности: историков, философов, культурологов, экономистов.
По словам Елены Вершицкой, ничего подобного в практике образования не было. И это тот базис, с которого, считает эксперт, "нужно начинать воспитание любого человека".
"Человека, который любит себя, свою семью, малую родину, свою профессию и родину в целом", – добавила Вершицкая.
Вузовский курс, конечно же, имеет свои особенности, так как рассчитан на студентов. Он рассчитан на семестр и включает в себя 72 академических часа. Их них около 18 – самостоятельная подготовка студентов, остальное время – аудиторная работа, прежде всего лекции с дискуссиями.

"У каждого своя правда, но истина одна. Чтобы прийти к ней, мы должны обсудить все явления, процессы с разных сторон для того, чтобы наши студенты могли сами делать выводы. Истина рождается в споре, и мы приветствуем различные мнение студентов, для этого дисциплина и создана", – отметила Вершицкая.

Предусмотрены и практические занятия, на которых студенты смотрят документальные фильмы и снимают собственные ролики о традиционных российских духовно-нравственных ценностях и том, что будет, если допустить подмену понятий.
По окончании курса сдается зачет, "но дело не в форме контроля, а в той информации и ценностных ориентирах, которые обсуждаются", считает Вершицкая. А основы формирования любой личности: человек, семья, общество, государство и страна. И обо всем этом следует говорить с детьми не с вуза и даже не со школы, уверена эксперт.
"На мой взгляд, такие важные разговоры нужно вести с детьми в дошкольных учреждениях, начиная с детского сада", – сказала она.
Она отметила, что в школах тоже надо проводить классные часы на эти темы, и работа в этом направлении уже ведется. Что касается высшей школы, то этот курс непременно будет совершенствоваться, "его нужно интенсифицировать и, "возможно, углублять", отметила Вершицкая.
"И самое главное – разговаривать со студентами. Не учить, поучать, а именно разговаривать и слышать молодое поколение", – заключила педагог.
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КФУ (Крымский федеральный университет)Елена ВершицкаяМненияОбразование в РоссииДетский садМинистерство науки и высшего образования России (Минобрнауки РФ)
 
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