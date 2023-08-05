https://crimea.ria.ru/20230805/obzh-ne-budet-v-shkolakh-vvedut-osnovy-bezopasnosti-i-zaschity-rodiny-1130542729.html

ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"

ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины" - РИА Новости Крым, 05.08.2023

ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"

Президент Владимир Путин подписал документ, который вносит ряд изменений в Федеральный закон "Об образовании РФ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T10:03

2023-08-05T10:03

2023-08-05T10:03

новости

образование в россии

государственная дума рф

закон и право

владимир путин (политик)

школа

роспотребнадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110753/07/1107530752_0:31:2200:1269_1920x0_80_0_0_bc807a05c3c99353cac4b6014599b850.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал документ, который вносит ряд изменений в Федеральный закон "Об образовании РФ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правовой информации.Кроме того, вносятся изменения в перечень обязанностей учащихся. Теперь в них войдет участие школьников в общественно-полезной трудовой деятельности. При этом будут учитываться их возрастные и психофизические особенности.Предмет ОБЖ заменяется на урок "Основы безопасности и защиты Родины". Также появятся серебряные медали: "За особые успехи в учении" II степени.Соответствующий законопроект депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении в июле. Согласно нему, новый закон корректирует понятие "воспитание", дополняя его формированием у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.Читайте также на РИА Новости Крым:Законно ли требование школ об определенной школьной форме в КрымуСобрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видеоШкольная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, образование в россии, государственная дума рф, закон и право, владимир путин (политик), школа, роспотребнадзор