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ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"
ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины" - РИА Новости Крым, 05.08.2023
ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"
Президент Владимир Путин подписал документ, который вносит ряд изменений в Федеральный закон "Об образовании РФ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T10:03
2023-08-05T10:03
2023-08-05T10:03
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образование в россии
государственная дума рф
закон и право
владимир путин (политик)
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал документ, который вносит ряд изменений в Федеральный закон "Об образовании РФ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правовой информации.Кроме того, вносятся изменения в перечень обязанностей учащихся. Теперь в них войдет участие школьников в общественно-полезной трудовой деятельности. При этом будут учитываться их возрастные и психофизические особенности.Предмет ОБЖ заменяется на урок "Основы безопасности и защиты Родины". Также появятся серебряные медали: "За особые успехи в учении" II степени.Соответствующий законопроект депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении в июле. Согласно нему, новый закон корректирует понятие "воспитание", дополняя его формированием у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.Читайте также на РИА Новости Крым:Законно ли требование школ об определенной школьной форме в КрымуСобрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видеоШкольная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы
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новости, образование в россии, государственная дума рф, закон и право, владимир путин (политик), школа, роспотребнадзор
ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"
Школы будут обязаны привлекать учеников к общественно-полезному труду – подписан закон
СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал документ, который вносит ряд изменений в Федеральный закон "Об образовании РФ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правовой информации.
"Реализация закона позволит урегулировать вопросы взаимодействия участников мероприятий по оценке качества образования, а также осуществлять возложенные на Роспотребназдор полномочия в части проведения мониторинга системы образования на территории РФ", - говорится в публикации.
Кроме того, вносятся изменения в перечень обязанностей учащихся. Теперь в них войдет участие школьников в общественно-полезной трудовой деятельности. При этом будут учитываться их возрастные и психофизические особенности.
Предмет ОБЖ заменяется на урок "Основы безопасности и защиты Родины". Также появятся серебряные медали: "За особые успехи в учении" II степени.
Соответствующий законопроект депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении в июле. Согласно нему, новый закон корректирует понятие "воспитание", дополняя его формированием у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
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