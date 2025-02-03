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Украинский дрон сбили над Каспийским морем - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Украинский дрон сбили над Каспийским морем
Украинский дрон сбили над Каспийским морем - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Украинский дрон сбили над Каспийским морем
Украинский дрон уничтожен над Каспийским морем, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T10:00
2025-02-03T10:00
каспийское море
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
министерство обороны рф
пво
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинский дрон уничтожен над Каспийским морем, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь над шестью российскими регионами уничтожены и подавлены 70 украинских беспилотников.В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщал ранее в понедельник губернатор региона Андрей Бочаров. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отработала у побережья КрымаБПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской областиУ берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер
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РИА Новости Крым
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каспийское море, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, пво, новости, безопасность
Украинский дрон сбили над Каспийским морем

Над Каспийским морем уничтожен украинский беспилотник

10:00 03.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения
Командно-штабные учения - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинский дрон уничтожен над Каспийским морем, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Около 07.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь над шестью российскими регионами уничтожены и подавлены 70 украинских беспилотников.
В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщал ранее в понедельник губернатор региона Андрей Бочаров. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.
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