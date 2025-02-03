https://crimea.ria.ru/20250203/ukrainskiy-dron-sbili-nad-kaspiyskim-morem-1143865334.html

Украинский дрон сбили над Каспийским морем

Украинский дрон сбили над Каспийским морем - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Украинский дрон сбили над Каспийским морем

Украинский дрон уничтожен над Каспийским морем, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T10:00

2025-02-03T10:00

2025-02-03T10:00

каспийское море

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

министерство обороны рф

пво

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/03/1143865217_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_33e26b0cbf203d1bcf79d3a7610301f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинский дрон уничтожен над Каспийским морем, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь над шестью российскими регионами уничтожены и подавлены 70 украинских беспилотников.В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщал ранее в понедельник губернатор региона Андрей Бочаров. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО отработала у побережья КрымаБПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской областиУ берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер

каспийское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийское море, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, пво, новости, безопасность