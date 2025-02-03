https://crimea.ria.ru/20250203/bili-i-lishali-edy-paru-iz-sevastopolya-budut-sudit-za-istyazaniya-detey-1143864629.html
Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей
Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей
В Севастополе 29-летняя женщина и ее сожитель предстанут перед судом за систематическое истязание троих детей, которых они избивали и лишали пищи. Об этом... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T09:22
2025-02-03T09:22
2025-02-03T09:25
севастополь
новости севастополя
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
закон и право
дети
правосудие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111845/44/1118454447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74dc4efb343489f56ffd19a8988eef0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 29-летняя женщина и ее сожитель предстанут перед судом за систематическое истязание троих детей, которых они избивали и лишали пищи. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.Как уточнили в прокуратуре, издевательствам подвергались девочки 9 и 5 лет и шестилетний мальчик. При этом женщина является матерью всех троих детей, а мужчина – биологическим отцом двух младших.Об издевательствах стало известно в июне прошлого года, когда старшая 9-летняя девочка после очередных побоев сумела выбежать в подъезд дома. Обнаружившие у несовершеннолетней травмы головы соседи вызвали полицию.Женщина также обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, а мужчина – в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции, прибывших в квартиру.Обвиняемые находятся под стражей, дети – под опекой родственницы.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школахВ Севастополе собаки напали на ребенка - дело контролирует БастрыкинНа Кубани подросток застрелил приемную мать
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111845/44/1118454447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc2e30f47fbb2720aaba07a5c26dba71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, закон и право, дети, правосудие, новости крыма
Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей
В Севастополе мужчину и женщину будут судить за систематические истязания троих детей
09:22 03.02.2025 (обновлено: 09:25 03.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 29-летняя женщина и ее сожитель предстанут перед судом за систематическое истязание троих детей, которых они избивали и лишали пищи. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.
"29-летняя мать троих малолетних детей с проживающим совместно 32-летним мужчиной с января 2022 года систематически избивали малышей, лишали их пищи, причиняя физические и психические страдания. Дети не посещали учреждения дошкольного образования, в связи с чем значительно отставали в развитии от своих сверстников", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, издевательствам подвергались девочки 9 и 5 лет и шестилетний мальчик. При этом женщина является матерью всех троих детей, а мужчина – биологическим отцом двух младших.
Об издевательствах стало известно в июне прошлого года, когда старшая 9-летняя девочка после очередных побоев сумела выбежать в подъезд дома. Обнаружившие у несовершеннолетней травмы головы соседи вызвали полицию.
Женщина также обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, а мужчина – в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции, прибывших в квартиру.
Обвиняемые находятся под стражей, дети – под опекой родственницы.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: