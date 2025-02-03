https://crimea.ria.ru/20250203/bili-i-lishali-edy-paru-iz-sevastopolya-budut-sudit-za-istyazaniya-detey-1143864629.html

Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей

Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей

В Севастополе 29-летняя женщина и ее сожитель предстанут перед судом за систематическое истязание троих детей, которых они избивали и лишали пищи. Об этом... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T09:22

2025-02-03T09:22

2025-02-03T09:25

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 29-летняя женщина и ее сожитель предстанут перед судом за систематическое истязание троих детей, которых они избивали и лишали пищи. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.Как уточнили в прокуратуре, издевательствам подвергались девочки 9 и 5 лет и шестилетний мальчик. При этом женщина является матерью всех троих детей, а мужчина – биологическим отцом двух младших.Об издевательствах стало известно в июне прошлого года, когда старшая 9-летняя девочка после очередных побоев сумела выбежать в подъезд дома. Обнаружившие у несовершеннолетней травмы головы соседи вызвали полицию.Женщина также обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, а мужчина – в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции, прибывших в квартиру.Обвиняемые находятся под стражей, дети – под опекой родственницы.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школахВ Севастополе собаки напали на ребенка - дело контролирует БастрыкинНа Кубани подросток застрелил приемную мать

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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