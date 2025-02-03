https://crimea.ria.ru/20250203/seriya-moschnykh-vspyshek-proizoshla-na-solntse-1143863732.html

Серия мощных вспышек произошла на Солнце

Серия мощных вспышек произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Серия мощных вспышек произошла на Солнце

На Солнце произошла серия вспышек, в том числе наивысшего класса мощности. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T07:59

2025-02-03T07:59

2025-02-03T07:59

солнце

вспышки на солнце

космос

земля

стихия

магнитные бури

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b76ca5b8e7983754c4575301e67416d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На Солнце произошла серия вспышек, в том числе наивысшего класса мощности. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.В соответствии с графиком, который приводят ученые, ночью и утром 3 февраля на поверхности звезды произошло сразу шесть взрывов - один из них предпоследнего класса мощности - М, еще один - наивысшего - Х, остальные четыре - слабого уровня - С.Кроме того, серия из 17 вспышек - от слабых до средних - фиксировалась в течение дня накануне.Как поясняли ученые ранее, солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, сообщал ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиАстероид может столкнуться с Землей

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, космос, земля, стихия, магнитные бури, новости