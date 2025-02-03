https://crimea.ria.ru/20250203/v-krym-priglasyat-trudovykh-migrantov-iz-indii-1143806178.html

В Крым пригласят трудовых мигрантов из Индии

В Крым пригласят трудовых мигрантов из Индии - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Крым пригласят трудовых мигрантов из Индии

В Крыму обсуждают возможность привлекать трудовых мигрантов из Индии на местные предприятия в связи с нехваткой кадров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T06:57

2025-02-03T06:57

2025-02-03T06:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму обсуждают возможность привлекать трудовых мигрантов из Индии на местные предприятия в связи с нехваткой кадров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госсовета Крыма, председатель комитета по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, в туристической отрасли Крыма наблюдается острая нехватка кадров. В этой связи возникает много вопросов относительно того, где брать необходимое число сотрудников самого разного профиля, например, для работы на объектах курорта "Золотые пески России", что строится под Евпаторией.Аналогичный вопрос ставился на недавнем совещании при обсуждении темы персонала для федерального медицинского центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории, первая очередь которого должна открыться в сентябре текущего года, добавил он.Проблема нехватки кадров в Крыму, по его словам, характерна не только для туротрасли, в том числе медицинского туризма, а едва ли не для всех отраслей.Разумеется, над решением этой проблемы задумывается не только власть, но и бизнес, отметил депутат. Ведь те, кто строят новые объекты, заинтересованы в том, чтобы обеспечить своим сотрудникам условия, чтобы у них была мотивация приехать, работать и жить в Крыму.В частности, на фоне ужесточения миграционной политики в России крымскими властями и некоторыми компаниями сейчас обсуждается возможность привлекать трудовые ресурсы из-за рубежа, сказал депутат.Парламентарий уверен, что выход из трудной ситуации будет найден."Будем людей привлекать, мотивировать. И вахтовым методом, я думаю, тоже будем привлекать", – заключил Тихончук.Ранее, в ноябре 2024 года, в Кремле заявили, что России нужны легальные трудовые мигранты. Тогда в Госдуме, комментируя подготовку отметили, что Россия не может совершенно закрыться от мигрантов, особенно от трудовых для своего динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации.В Крыму, в свою очередь, предложили вернуться к советской практике обязательного организованного набора трудовых мигрантов на конкретные проекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 годуПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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