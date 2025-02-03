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Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дронов
Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дронов - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дронов
Российские средства ПВО за ночь сбили 70 вражеских беспилотников над регионами России, сообщает утром в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T07:26
2025-02-03T07:26
2025-02-03T07:26
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь сбили 70 вражеских беспилотников над регионами России, сообщает утром в понедельник Минобороны РФ.Уточняется, что 27 беспилотников сбиты над территорией Ростовской области, 25 – над Волгоградской, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над территорией Курской области.В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщал ранее в понедельник губернатор региона Андрей Бочаров. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской областиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской областиПВО отработала у побережья Крыма
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, министерство обороны рф, новости, россия
Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дронов
70 украинских беспилотников атаковали шесть российских регионов - Минобороны