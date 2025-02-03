https://crimea.ria.ru/20250203/massirovannaya-ataka-na-regiony-rossii---sbity-70-ukrainskikh-dronov-1143863515.html

Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дронов

Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дронов - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Массированная атака на регионы России - сбиты 70 украинских дронов

Российские средства ПВО за ночь сбили 70 вражеских беспилотников над регионами России, сообщает утром в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T07:26

2025-02-03T07:26

2025-02-03T07:26

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

пво

министерство обороны рф

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь сбили 70 вражеских беспилотников над регионами России, сообщает утром в понедельник Минобороны РФ.Уточняется, что 27 беспилотников сбиты над территорией Ростовской области, 25 – над Волгоградской, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над территорией Курской области.В результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщал ранее в понедельник губернатор региона Андрей Бочаров. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, системы ПВО за ночь сбили 29 беспилотников над Ростовской областью, пострадавших нет. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что при попытке ВСУ атаковать объекты в регионе, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской областиВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской областиПВО отработала у побережья Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, министерство обороны рф, новости, россия