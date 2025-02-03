https://crimea.ria.ru/20250203/v-krymu-bankovskie-vklady-naseleniya-vyrosli-na-36-1143864073.html

В Крыму банковские вклады населения выросли на 36%

В Крыму банковские вклады населения выросли на 36% - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Крыму банковские вклады населения выросли на 36%

Крым вышел в число регионов, лидирующих по приросту банковских депозитов. Таковы данные аналитиков РИА Рейтинг. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T08:43

2025-02-03T08:43

2025-02-03T08:43

банковские вклады

крым

севастополь

финансы

деньги

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Крым вышел в число регионов, лидирующих по приросту банковских депозитов. Таковы данные аналитиков РИА Рейтинг.Объем вкладов на душу населения в Крыму составил 162,1 тыс. рублей, отмечается в исследовании.В Севастополе прирост вкладов за прошлый год составил 29,5 %. Объем вкладов - 158 тыс. руб.В целом, по данным аналитиков, в 25 регионах прирост вкладов превысил 25 процентов, а снижением их объема характеризовался только Ненецкий автономный округ. При этом средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно 87 тысяч рублей."Во-первых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения. Во-вторых, в 2024 году происходил быстрый рост ставок и, соответственно, росла склонность к сбережению. В-третьих, первичный рынок жилья в 2024 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу счетах", - пояснили тенденцию эксперты.Что касается объема вкладов, за прошлый год он увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 434 тысячи рублей. В этом рейтинге с отрывом лидирует Москва.Ставки по вкладам продолжают оставаться на высоком уровне из-за высокой ключевой ставки. При принятии решения о размещении средств на депозитах стоит оценивать не только процентную ставку, но и такие факторы как срок вклада, возможность досрочного снятия средств, а также дополнительные условия, предлагаемые банком. Благодаря этому вкладчики способны более эффективно управлять своими сбережениями и обеспечивать защиту и приумножение своих финансовых средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозовИнфляция издержек – ждать ли нового роста ключевой ставки в РоссииВклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банковские вклады, крым, севастополь, финансы, деньги, новости