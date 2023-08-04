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Школьная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Школьная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы
Школьная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Школьная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы
РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-04T08:23
2023-08-03T22:22
эксклюзивы риа новости крым
школьные базары
школа
симферополь
образование в крыму и севастополе
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В Симферополе есть примета: если в сквере у набережной Салгира недалеко от музыкального училища выросли палатки – пришла пора собирать ребенка в школу. Дело это хлопотное – требует времени, терпения, и, в первую очередь, денег. Корреспонденты РИА Новости Крым посетили школьную ярмарку крымской столицы и узнали, во сколько обойдется родителям покупка школьной формы и канцелярии.Два десятка торговых точек со всевозможной школьной утварью прячутся от палящего солнца в тени деревьев. Родители пока не торопятся с покупками. Все больше смотрят, прицениваются, говорят продавцы. Действительно, большая часть присутствующих – сотрудники ярмарки. Но покупатели тоже есть, хоть и совсем немного.Представленная продукция больше ориентирована на первоклашек, учеников младших и средних классов. В ассортименте костюмы для мальчиков – двойки и тройки. Средняя цена - от 4 до 5,5 тысяч рублей, брюки можно купить за 1,5 - 2 тысячи, цены на сорочки и блузы варьируются от тысячи до полутора тысяч.Крым, Турция и Китай"Костюмы из хлопка, качественного вельвета. Это добротная фабричная "Турция", есть даже остатки "Польши". Очень хороши в носке, прослужат долго", – заверяет продавец Татьяна. И добавляет, что есть еще две стойки с качественными, но уцененными вещами – остатками с прошлого сезона.Собеседница уточнила, что сейчас пришли только первые партии товаров. Далее будут получать новые, а также заказывать модели и вещи, на которые будет спрос.По соседству расположена палатка с продукцией симферопольской швейной фабрики. По словам продавца, все материалы сертифицированы и полностью отвечают современным требованиям. В основном это вискоза, которая "не вызывает аллергических реакций у детей, при этом прекрасно носится, комфортная, дышащая и очень удобная".Выбор обуви на ярмарке не столь широк, как формы. Но, по словам продавца Светланы, все очень качественное и комфортное в носке. Производство Китая, но фабричное. Изделия из кожи с супинатором и "правильной" светлой подошвой.Как выяснилось, во многих учебных заведениях Симферополя есть и такое требование – подошва должна быть выполнена из светлого материала, чтобы не оставляла полоски и следы на линолеуме. Стоят такие "бесследные" туфли около двух тысяч рублей.Продавцы говорят, что стараются привозить вещи в максимальном соотношении "цена - качество". В противном случае не будут покупать.Подорожали только тетрадиПалатки с канцтоварами переполнены тетрадями, ручками, карандашами и красками. На закрепленных у входа лентах висят гирлянды папок для тетрадей и пеналов.Дороже всего обходятся покупки для учащихся младших классов – около трех тысяч рублей, если брать самое необходимое. Полный комплект, включающий папки, мешки для спортивной формы и сменной обуви, обойдется в четыре-пять тысяч рублей. Продавцы отмечают, что с прошлого года подорожали только тетради, остальные позиции или остались на прежнем уровне, или даже стали немного дешевле.Цены на ранцы также не изменились. Хороший, с ортопедической спинкой, обойдется в 6-8 тысяч рублей, есть и более бюджетные модели – до трех тысяч рублей, и совсем простенькие – в районе 1,5 - 2 тысяч.Бюджет имени Первого сентябряКаждый родитель сам определяет, сколько денег может потратить на школьные сборы. Одни спокойно называют бюджет "не менее 30 тысяч рублей на одного ребенка", другие намерены потратить "не более 15-20 тысяч рублей", есть и более скромные варианты – "до десяти тысяч рублей".Кстати, некоторые из родителей, с которыми удалось пообщаться, считают школьную ярмарку достаточно дорогим местом.Проанализировав увиденные цены, прикидываем – покупка набора формы, обуви, канцелярии и ранца в этом году обойдется родителям симферопольских школьников в сумму от 25 до 30 тысяч рублей.Ранее официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук сообщила, что к выбору школьной формы нужно подходить с максимальной ответственностью, поскольку в этой одежде ребенок проводит большую часть дня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителейДиректор швейной фабрики предупредил об опасности тканей из Китая
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школьные базары, школа, симферополь, образование в крыму и севастополе, общество, мнения, новости, цены в крыму
Школьная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы

Сколько стоит в Крыму собрать ребенка к 1 сентября: школьная ярмарка в Симферополе

08:23 04.08.2023
 
© РИА Новости КрымШкольный базар в Симферополе
Школьный базар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости Крым
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
Все материалы
В Симферополе есть примета: если в сквере у набережной Салгира недалеко от музыкального училища выросли палатки – пришла пора собирать ребенка в школу. Дело это хлопотное – требует времени, терпения, и, в первую очередь, денег. Корреспонденты РИА Новости Крым посетили школьную ярмарку крымской столицы и узнали, во сколько обойдется родителям покупка школьной формы и канцелярии.
Два десятка торговых точек со всевозможной школьной утварью прячутся от палящего солнца в тени деревьев. Родители пока не торопятся с покупками. Все больше смотрят, прицениваются, говорят продавцы. Действительно, большая часть присутствующих – сотрудники ярмарки. Но покупатели тоже есть, хоть и совсем немного.
Представленная продукция больше ориентирована на первоклашек, учеников младших и средних классов. В ассортименте костюмы для мальчиков – двойки и тройки. Средняя цена - от 4 до 5,5 тысяч рублей, брюки можно купить за 1,5 - 2 тысячи, цены на сорочки и блузы варьируются от тысячи до полутора тысяч.

Крым, Турция и Китай

"Костюмы из хлопка, качественного вельвета. Это добротная фабричная "Турция", есть даже остатки "Польши". Очень хороши в носке, прослужат долго", – заверяет продавец Татьяна. И добавляет, что есть еще две стойки с качественными, но уцененными вещами – остатками с прошлого сезона.
Собеседница уточнила, что сейчас пришли только первые партии товаров. Далее будут получать новые, а также заказывать модели и вещи, на которые будет спрос.
По соседству расположена палатка с продукцией симферопольской швейной фабрики. По словам продавца, все материалы сертифицированы и полностью отвечают современным требованиям. В основном это вискоза, которая "не вызывает аллергических реакций у детей, при этом прекрасно носится, комфортная, дышащая и очень удобная".
"Много покупателей из других регионов, среди туристов. Их привлекают качество тканей и пошива, они отмечают палитру расцветок, оригинальность моделей и цены", – говорит Екатерина. И добавляет в ответ на соответствующий вопрос, что подорожание в этом году было, но незначительное – в 100-200 рублей.
Выбор обуви на ярмарке не столь широк, как формы. Но, по словам продавца Светланы, все очень качественное и комфортное в носке. Производство Китая, но фабричное. Изделия из кожи с супинатором и "правильной" светлой подошвой.
Как выяснилось, во многих учебных заведениях Симферополя есть и такое требование – подошва должна быть выполнена из светлого материала, чтобы не оставляла полоски и следы на линолеуме. Стоят такие "бесследные" туфли около двух тысяч рублей.
Продавцы говорят, что стараются привозить вещи в максимальном соотношении "цена - качество". В противном случае не будут покупать.
Школьный базар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вчера, 19:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Подорожали только тетради

Палатки с канцтоварами переполнены тетрадями, ручками, карандашами и красками. На закрепленных у входа лентах висят гирлянды папок для тетрадей и пеналов.
Дороже всего обходятся покупки для учащихся младших классов – около трех тысяч рублей, если брать самое необходимое. Полный комплект, включающий папки, мешки для спортивной формы и сменной обуви, обойдется в четыре-пять тысяч рублей. Продавцы отмечают, что с прошлого года подорожали только тетради, остальные позиции или остались на прежнем уровне, или даже стали немного дешевле.
Цены на ранцы также не изменились. Хороший, с ортопедической спинкой, обойдется в 6-8 тысяч рублей, есть и более бюджетные модели – до трех тысяч рублей, и совсем простенькие – в районе 1,5 - 2 тысяч.

Бюджет имени Первого сентября

Каждый родитель сам определяет, сколько денег может потратить на школьные сборы. Одни спокойно называют бюджет "не менее 30 тысяч рублей на одного ребенка", другие намерены потратить "не более 15-20 тысяч рублей", есть и более скромные варианты – "до десяти тысяч рублей".
Кстати, некоторые из родителей, с которыми удалось пообщаться, считают школьную ярмарку достаточно дорогим местом.
"Предпочитаю приобретать школьную одежду на рынке: выбор больше и цены ниже. Сарафан за три тысячи рублей - это дорого. Кусок материала метр на метр. Ну, куда?, – говорит мама школьницы Кристина. – Как минимум три работы надо, чтобы все купить".
Проанализировав увиденные цены, прикидываем – покупка набора формы, обуви, канцелярии и ранца в этом году обойдется родителям симферопольских школьников в сумму от 25 до 30 тысяч рублей.
Ранее официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук сообщила, что к выбору школьной формы нужно подходить с максимальной ответственностью, поскольку в этой одежде ребенок проводит большую часть дня.
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