https://crimea.ria.ru/20230804/shkolnaya-yarmarka-v-simferopole-assortiment-tseny-i-otzyvy-1130525550.html

Школьная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы

Школьная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Школьная ярмарка в Симферополе: ассортимент, цены и отзывы

РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-04T08:23

2023-08-04T08:23

2023-08-03T22:22

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В Симферополе есть примета: если в сквере у набережной Салгира недалеко от музыкального училища выросли палатки – пришла пора собирать ребенка в школу. Дело это хлопотное – требует времени, терпения, и, в первую очередь, денег. Корреспонденты РИА Новости Крым посетили школьную ярмарку крымской столицы и узнали, во сколько обойдется родителям покупка школьной формы и канцелярии.Два десятка торговых точек со всевозможной школьной утварью прячутся от палящего солнца в тени деревьев. Родители пока не торопятся с покупками. Все больше смотрят, прицениваются, говорят продавцы. Действительно, большая часть присутствующих – сотрудники ярмарки. Но покупатели тоже есть, хоть и совсем немного.Представленная продукция больше ориентирована на первоклашек, учеников младших и средних классов. В ассортименте костюмы для мальчиков – двойки и тройки. Средняя цена - от 4 до 5,5 тысяч рублей, брюки можно купить за 1,5 - 2 тысячи, цены на сорочки и блузы варьируются от тысячи до полутора тысяч.Крым, Турция и Китай"Костюмы из хлопка, качественного вельвета. Это добротная фабричная "Турция", есть даже остатки "Польши". Очень хороши в носке, прослужат долго", – заверяет продавец Татьяна. И добавляет, что есть еще две стойки с качественными, но уцененными вещами – остатками с прошлого сезона.Собеседница уточнила, что сейчас пришли только первые партии товаров. Далее будут получать новые, а также заказывать модели и вещи, на которые будет спрос.По соседству расположена палатка с продукцией симферопольской швейной фабрики. По словам продавца, все материалы сертифицированы и полностью отвечают современным требованиям. В основном это вискоза, которая "не вызывает аллергических реакций у детей, при этом прекрасно носится, комфортная, дышащая и очень удобная".Выбор обуви на ярмарке не столь широк, как формы. Но, по словам продавца Светланы, все очень качественное и комфортное в носке. Производство Китая, но фабричное. Изделия из кожи с супинатором и "правильной" светлой подошвой.Как выяснилось, во многих учебных заведениях Симферополя есть и такое требование – подошва должна быть выполнена из светлого материала, чтобы не оставляла полоски и следы на линолеуме. Стоят такие "бесследные" туфли около двух тысяч рублей.Продавцы говорят, что стараются привозить вещи в максимальном соотношении "цена - качество". В противном случае не будут покупать.Подорожали только тетрадиПалатки с канцтоварами переполнены тетрадями, ручками, карандашами и красками. На закрепленных у входа лентах висят гирлянды папок для тетрадей и пеналов.Дороже всего обходятся покупки для учащихся младших классов – около трех тысяч рублей, если брать самое необходимое. Полный комплект, включающий папки, мешки для спортивной формы и сменной обуви, обойдется в четыре-пять тысяч рублей. Продавцы отмечают, что с прошлого года подорожали только тетради, остальные позиции или остались на прежнем уровне, или даже стали немного дешевле.Цены на ранцы также не изменились. Хороший, с ортопедической спинкой, обойдется в 6-8 тысяч рублей, есть и более бюджетные модели – до трех тысяч рублей, и совсем простенькие – в районе 1,5 - 2 тысяч.Бюджет имени Первого сентябряКаждый родитель сам определяет, сколько денег может потратить на школьные сборы. Одни спокойно называют бюджет "не менее 30 тысяч рублей на одного ребенка", другие намерены потратить "не более 15-20 тысяч рублей", есть и более скромные варианты – "до десяти тысяч рублей".Кстати, некоторые из родителей, с которыми удалось пообщаться, считают школьную ярмарку достаточно дорогим местом.Проанализировав увиденные цены, прикидываем – покупка набора формы, обуви, канцелярии и ранца в этом году обойдется родителям симферопольских школьников в сумму от 25 до 30 тысяч рублей.Ранее официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук сообщила, что к выбору школьной формы нужно подходить с максимальной ответственностью, поскольку в этой одежде ребенок проводит большую часть дня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителейДиректор швейной фабрики предупредил об опасности тканей из Китая

https://crimea.ria.ru/20230803/sobrat-detey-v-shkolu-tsena-voprosa-dlya-krymchan---video-1130520648.html

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симферополь

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школьные базары, школа, симферополь, образование в крыму и севастополе, общество, мнения, новости, цены в крыму