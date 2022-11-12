https://crimea.ria.ru/20221112/direktor-shveynoy-fabriki-predupredil-ob-opasnosti-tkaney-iz-kitaya-1125329682.html

Директор швейной фабрики предупредил об опасности тканей из Китая

Директор швейной фабрики предупредил об опасности тканей из Китая - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Директор швейной фабрики предупредил об опасности тканей из Китая

Директор одной из швейных фабрик Симферополя Александр Зайничук предупредил об опасности носить одежду из тканей китайского производства. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-12T08:52

2022-11-12T08:52

2022-11-11T16:33

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Директор одной из швейных фабрик Симферополя Александр Зайничук предупредил об опасности носить одежду из тканей китайского производства.По его словам, подавляющая часть тканей из КНР поступает на рынки России нелегальными путями, без сертификатов качества, и может быть опасной для здоровья людей. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.По словам эксперта легкой промышленности, школьная форма, в отличие от обычной детской одежды, носится 6-8 часов в день, а детская одежда – всего 2-3 часа. Поэтому к ней повышенные требования по стандартам."То, что продают китайские товарищи, для школьной формы никак не подходит", - подчеркнул он.При этом в России существует богатая линейка тканей для верхней одежды. Так, к примеру, успешно функционируют комбинаты в Брянске, Иваново, Пермском крае и Свердловской области. Со всеми ними крымская легкая промышленность успешно сотрудничает."Цены на ткани российского производства растут, но носить это, в отличие от Китая, можно", - резюмировал Зайничук.

https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-predlagayut-davat-subsidii-tolko-na-formu-proizvodstva-rossii-1125328900.html

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