https://crimea.ria.ru/20220731/na-chto-smotret-pri-pokupke-shkolnoy-formy---sovety-eksperta-1123960739.html

На что смотреть при покупке школьной формы - советы эксперта

На что смотреть при покупке школьной формы - советы эксперта - РИА Новости Крым, 31.07.2022

На что смотреть при покупке школьной формы - советы эксперта

К выбору школьной формы нужно подходить с максимальной ответственностью, поскольку в этой одежде ребенок проводит большую часть дня. О параметрах качества и... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T09:07

2022-07-31T09:07

2022-07-31T09:07

радио "спутник в крыму"

общество

образование в крыму и севастополе

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА новости Крым. К выбору школьной формы нужно подходить с максимальной ответственностью, поскольку в этой одежде ребенок проводит большую часть дня. О параметрах качества и безопасности в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.По словам эксперта, в России существуют нормативы, регламентирующие требования к школьной форме и остальной детской одежде, они определяют порядок выпуска, правила производства и допустимый состав изделия. Однако законодательством предусмотрены только общие требования. Цвет и фасон каждое учебное заведение определяет самостоятельно."Поэтому необходимо уточнить у классного руководителя требования к цвету и фасону школьной формы, которые утверждены локальным актом в вашем образовательном учреждении. Кстати, по законодательству цвет и фасон могут быть определены с учетом мнения учащихся и их родителей", - говорит Анельчук.Что касается непосредственно выбора формы, этот процесс требует внимательного изучения маркировочного ярлыка.Следующее, на что следует обратить внимание, - состав. Для детской одежды очень важны гигроскопичность - способность впитывать влагу и воздухопроницаемость. Верхний слой ткани и подкладка должны быть из безопасных, "дышащих" тканей."Максимальный состав синтетики не должен превышать 55%, в случае с блузками, рубашками - не более 35%. Отдать предпочтение лучше натуральным тканям - лен, хлопок. Если это костюм на холодное время года - шерсть, кашемир. Но доля синтетики должна присутствовать - это позволяет держать форму, одежда меньше мнется и прослужит дольше", - продолжает она.Анельчук советует оценивать и внешний вид изделий, проверять качество швов и строчек - если они не ровные, это косвенно может говорить о полулегальном производстве.Если же форма не подошла, ее можно обменять. Сроки такого обмена, в случае, если товар надлежащего качества, но не подошел по цвету, фасону или размеру - 14 дней, не считая дня покупки. Если речь идет о дефектах, срок обмена может исчисляться периодом в два года. Правда обменять можно будет только ту форму, которую не носили, а покупателю придется доказать производственный брак."Еще одна важная покупка - школьный рюкзак. Для малышей он должен быть максимально легким - без содержимого его вес не должен превышать килограмма. Широкие удобные лямки, "на вырост" покупать рюкзак не нужно, желательна жесткая ортопедическая спинка", - заключила она.Ранее сообщалось, что в этом году собрать ребенка в школу будет дороже на 15%, чем в прошлом. Общая средняя сумма расходов на школьника составит 13,3 тыс. рублей.

https://crimea.ria.ru/20220729/shkolnaya-yarmarka-v-simferopole-data-otkrytiya-i-grafik-raboty-1123988167.html

https://crimea.ria.ru/20220723/pervyy-raz-v-pervyy-klass-skolko-detey-poydut-v-shkoly-simferopolya-1123936142.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование в крыму и севастополе, совет эксперта