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На что смотреть при покупке школьной формы - советы эксперта - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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https://crimea.ria.ru/20220731/na-chto-smotret-pri-pokupke-shkolnoy-formy---sovety-eksperta-1123960739.html
На что смотреть при покупке школьной формы - советы эксперта
На что смотреть при покупке школьной формы - советы эксперта - РИА Новости Крым, 31.07.2022
На что смотреть при покупке школьной формы - советы эксперта
К выбору школьной формы нужно подходить с максимальной ответственностью, поскольку в этой одежде ребенок проводит большую часть дня. О параметрах качества и... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T09:07
2022-07-31T09:07
радио "спутник в крыму"
общество
образование в крыму и севастополе
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА новости Крым. К выбору школьной формы нужно подходить с максимальной ответственностью, поскольку в этой одежде ребенок проводит большую часть дня. О параметрах качества и безопасности в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.По словам эксперта, в России существуют нормативы, регламентирующие требования к школьной форме и остальной детской одежде, они определяют порядок выпуска, правила производства и допустимый состав изделия. Однако законодательством предусмотрены только общие требования. Цвет и фасон каждое учебное заведение определяет самостоятельно."Поэтому необходимо уточнить у классного руководителя требования к цвету и фасону школьной формы, которые утверждены локальным актом в вашем образовательном учреждении. Кстати, по законодательству цвет и фасон могут быть определены с учетом мнения учащихся и их родителей", - говорит Анельчук.Что касается непосредственно выбора формы, этот процесс требует внимательного изучения маркировочного ярлыка.Следующее, на что следует обратить внимание, - состав. Для детской одежды очень важны гигроскопичность - способность впитывать влагу и воздухопроницаемость. Верхний слой ткани и подкладка должны быть из безопасных, "дышащих" тканей."Максимальный состав синтетики не должен превышать 55%, в случае с блузками, рубашками - не более 35%. Отдать предпочтение лучше натуральным тканям - лен, хлопок. Если это костюм на холодное время года - шерсть, кашемир. Но доля синтетики должна присутствовать - это позволяет держать форму, одежда меньше мнется и прослужит дольше", - продолжает она.Анельчук советует оценивать и внешний вид изделий, проверять качество швов и строчек - если они не ровные, это косвенно может говорить о полулегальном производстве.Если же форма не подошла, ее можно обменять. Сроки такого обмена, в случае, если товар надлежащего качества, но не подошел по цвету, фасону или размеру - 14 дней, не считая дня покупки. Если речь идет о дефектах, срок обмена может исчисляться периодом в два года. Правда обменять можно будет только ту форму, которую не носили, а покупателю придется доказать производственный брак."Еще одна важная покупка - школьный рюкзак. Для малышей он должен быть максимально легким - без содержимого его вес не должен превышать килограмма. Широкие удобные лямки, "на вырост" покупать рюкзак не нужно, желательна жесткая ортопедическая спинка", - заключила она.Ранее сообщалось, что в этом году собрать ребенка в школу будет дороже на 15%, чем в прошлом. Общая средняя сумма расходов на школьника составит 13,3 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20220729/shkolnaya-yarmarka-v-simferopole-data-otkrytiya-i-grafik-raboty-1123988167.html
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4.7
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общество, образование в крыму и севастополе, совет эксперта
На что смотреть при покупке школьной формы - советы эксперта

Эксперт научила выбирать школьную форму

09:07 31.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкШкольная форма в магазине
Школьная форма в магазине - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА новости Крым. К выбору школьной формы нужно подходить с максимальной ответственностью, поскольку в этой одежде ребенок проводит большую часть дня. О параметрах качества и безопасности в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
По словам эксперта, в России существуют нормативы, регламентирующие требования к школьной форме и остальной детской одежде, они определяют порядок выпуска, правила производства и допустимый состав изделия. Однако законодательством предусмотрены только общие требования. Цвет и фасон каждое учебное заведение определяет самостоятельно.
"Поэтому необходимо уточнить у классного руководителя требования к цвету и фасону школьной формы, которые утверждены локальным актом в вашем образовательном учреждении. Кстати, по законодательству цвет и фасон могут быть определены с учетом мнения учащихся и их родителей", - говорит Анельчук.
Что касается непосредственно выбора формы, этот процесс требует внимательного изучения маркировочного ярлыка.
"Независимо от того, где произведено изделие, на его маркировке должна быть информация на русском языке. Это сведения об изготовителе, наименование данного изделия, обязательно размер, дата изготовления и единый знак обращения на рынке: латинские буквы ЕАС - это значит, товар прошел процедуру подтверждения соответствия и на него имеется декларация или сертификат, подтверждающий его качество и безопасность", - поясняет гостья эфира.
Следующее, на что следует обратить внимание, - состав. Для детской одежды очень важны гигроскопичность - способность впитывать влагу и воздухопроницаемость. Верхний слой ткани и подкладка должны быть из безопасных, "дышащих" тканей.
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"Максимальный состав синтетики не должен превышать 55%, в случае с блузками, рубашками - не более 35%. Отдать предпочтение лучше натуральным тканям - лен, хлопок. Если это костюм на холодное время года - шерсть, кашемир. Но доля синтетики должна присутствовать - это позволяет держать форму, одежда меньше мнется и прослужит дольше", - продолжает она.
Анельчук советует оценивать и внешний вид изделий, проверять качество швов и строчек - если они не ровные, это косвенно может говорить о полулегальном производстве.

"Не должно быть резкого химического запаха. Также нужно обратить внимание на маркировку в части требований к уходу за одеждой. Если указано, что стирать изделие нельзя, а можно отдавать его только в химчистку, - от покупки лучше отказаться, поскольку это детская одежда и химчистка для нее не лучший вариант", - говорит эксперт.

Если же форма не подошла, ее можно обменять. Сроки такого обмена, в случае, если товар надлежащего качества, но не подошел по цвету, фасону или размеру - 14 дней, не считая дня покупки. Если речь идет о дефектах, срок обмена может исчисляться периодом в два года. Правда обменять можно будет только ту форму, которую не носили, а покупателю придется доказать производственный брак.
"Еще одна важная покупка - школьный рюкзак. Для малышей он должен быть максимально легким - без содержимого его вес не должен превышать килограмма. Широкие удобные лямки, "на вырост" покупать рюкзак не нужно, желательна жесткая ортопедическая спинка", - заключила она.
Ранее сообщалось, что в этом году собрать ребенка в школу будет дороже на 15%, чем в прошлом. Общая средняя сумма расходов на школьника составит 13,3 тыс. рублей.
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