https://crimea.ria.ru/20220719/naskolko-dorozhe-stal-shkolnyy-nabor-za-god-1123887615.html
Насколько дороже стал школьный набор за год
Насколько дороже стал школьный набор за год - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Насколько дороже стал школьный набор за год
Собрать ребенка в школу в этом году будет дороже на 15%, чем в прошлом, пишут "Известия". РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T07:22
2022-07-19T07:22
2022-07-19T07:22
образование в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Собрать ребенка в школу в этом году будет дороже на 15%, чем в прошлом, пишут "Известия".По данным ресурса, средний набор канцелярии для первоклассников в этом году обойдется в 784 рубля, что на 12% дороже прошлогоднего чека. Школьный дневник в среднем стал стоить на 46% дороже и обойдется в 163 рубля, а школьная форма прибавила в цене 8%, достигнув отметки в 2,9 тыс. рублей.Общая сумма расходов на школьника в среднем составит 13,3 тыс. рублей, это на 15% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что статистика не учитывает повседневную одежду школьника. При этом, родители стали чаще покупать товары к школе заранее, чтобы избежать повышения цен при ажиотажном спросе в конце августа. Также в этом году родители чаще отдают предпочтение онлайн-магазинам.Ранее преподаватель английского языка и точных наук Максим Шабанов рассказал, как правильно выбирать репетитора школьнику: если говорить о повышении успеваемости, то, как правило, речь идет об учениках седьмых – десятых классов. В этом случае основное внимание со стороны преподавателя должно уделяться эмоциональной составляющей для вовлечения ребенка в предмет, мотивирования интереса к нему.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в крыму и севастополе, общество
Насколько дороже стал школьный набор за год
Собрать ребенка в школу в этом году дороже на 15%, чем в прошлом
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым.
Собрать ребенка в школу в этом году будет дороже на 15%, чем в прошлом, пишут "Известия"
.
По данным ресурса, средний набор канцелярии для первоклассников в этом году обойдется в 784 рубля, что на 12% дороже прошлогоднего чека. Школьный дневник в среднем стал стоить на 46% дороже и обойдется в 163 рубля, а школьная форма прибавила в цене 8%, достигнув отметки в 2,9 тыс. рублей.
Общая сумма расходов на школьника в среднем составит 13,3 тыс. рублей, это на 15% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что статистика не учитывает повседневную одежду школьника. При этом, родители стали чаще покупать товары к школе заранее, чтобы избежать повышения цен при ажиотажном спросе в конце августа. Также в этом году родители чаще отдают предпочтение онлайн-магазинам.
Ранее преподаватель английского языка и точных наук Максим Шабанов рассказал, как правильно выбирать репетитора школьнику
: если говорить о повышении успеваемости, то, как правило, речь идет об учениках седьмых – десятых классов. В этом случае основное внимание со стороны преподавателя должно уделяться эмоциональной составляющей для вовлечения ребенка в предмет, мотивирования интереса к нему.