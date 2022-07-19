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Насколько дороже стал школьный набор за год - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Насколько дороже стал школьный набор за год
Насколько дороже стал школьный набор за год - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Насколько дороже стал школьный набор за год
Собрать ребенка в школу в этом году будет дороже на 15%, чем в прошлом, пишут "Известия". РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T07:22
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образование в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Собрать ребенка в школу в этом году будет дороже на 15%, чем в прошлом, пишут "Известия".По данным ресурса, средний набор канцелярии для первоклассников в этом году обойдется в 784 рубля, что на 12% дороже прошлогоднего чека. Школьный дневник в среднем стал стоить на 46% дороже и обойдется в 163 рубля, а школьная форма прибавила в цене 8%, достигнув отметки в 2,9 тыс. рублей.Общая сумма расходов на школьника в среднем составит 13,3 тыс. рублей, это на 15% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что статистика не учитывает повседневную одежду школьника. При этом, родители стали чаще покупать товары к школе заранее, чтобы избежать повышения цен при ажиотажном спросе в конце августа. Также в этом году родители чаще отдают предпочтение онлайн-магазинам.Ранее преподаватель английского языка и точных наук Максим Шабанов рассказал, как правильно выбирать репетитора школьнику: если говорить о повышении успеваемости, то, как правило, речь идет об учениках седьмых – десятых классов. В этом случае основное внимание со стороны преподавателя должно уделяться эмоциональной составляющей для вовлечения ребенка в предмет, мотивирования интереса к нему.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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образование в крыму и севастополе, общество
Насколько дороже стал школьный набор за год

Собрать ребенка в школу в этом году дороже на 15%, чем в прошлом

07:22 19.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШкольные принадлежности на ярмарке в Центральном детском магазине в Москве
Школьные принадлежности на ярмарке в Центральном детском магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Собрать ребенка в школу в этом году будет дороже на 15%, чем в прошлом, пишут "Известия".
По данным ресурса, средний набор канцелярии для первоклассников в этом году обойдется в 784 рубля, что на 12% дороже прошлогоднего чека. Школьный дневник в среднем стал стоить на 46% дороже и обойдется в 163 рубля, а школьная форма прибавила в цене 8%, достигнув отметки в 2,9 тыс. рублей.
Общая сумма расходов на школьника в среднем составит 13,3 тыс. рублей, это на 15% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что статистика не учитывает повседневную одежду школьника. При этом, родители стали чаще покупать товары к школе заранее, чтобы избежать повышения цен при ажиотажном спросе в конце августа. Также в этом году родители чаще отдают предпочтение онлайн-магазинам.
Ранее преподаватель английского языка и точных наук Максим Шабанов рассказал, как правильно выбирать репетитора школьнику: если говорить о повышении успеваемости, то, как правило, речь идет об учениках седьмых – десятых классов. В этом случае основное внимание со стороны преподавателя должно уделяться эмоциональной составляющей для вовлечения ребенка в предмет, мотивирования интереса к нему.
 
Образование в Крыму и СевастополеОбщество
 
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