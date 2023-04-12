В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителей
"С рождения Бобби пай-мальчиком был": стоит ли детям платить за пятерки?
Конвертировать пятерки в рубли предложила депутат Государственной Думы от партии "Новые люди" Анна Скрозникова. Она предложила автоматически начислять деньги за пятерки из системы "Электронного журнала" на "Пушкинскую карту".
Поощрять материально предлагается только старшеклассников. По мнению автора идеи, таким образом можно повысить успеваемость школьников. Сколько стоит одна пятерка, пока непонятно, поскольку автор предлагает изучить этот вопрос профильным ведомствам. Она приводит в пример Университет Амстердама, где такой опыт привел к хорошим результатам.
Здесь вам не тут
В России до сих пор такие эксперименты не проводились, школьников стимулировали пока в основном воспитательными методами. Идею оплаты неоднозначно воспринимают как учителя, так и родители. У них возникает множество вопросов, и не только морально-нравственного характера. Как, например, наладить механизм перечисления денег таким образом, чтобы он был прозрачным? Кто сможет гарантировать, что учителя не станут завышать оценки за вознаграждение? Или занижать их нелюбимому ученику? Эта идея может стать основой для новых коррупционных схем, считают многие. И даже "Пушкинская карта" - не панацея от злоупотреблений.
Педагог с многолетним опытом в школе, директор Таврического колледжа при КФУ, куда дети поступают после 9 класса, считает, что механизма реализации этого предложения не существует.
"Мы все недавно были потрясены тем, что даже на такой блестящей идее, как "Пушкинская карта", которая способствует интеллектуальному, эмоциональному, культурному развитию ребенка, умудрились устроить мошенничество. В списках людей, получивших ее, оказалось слишком много "мертвых душ", это были злоупотребления в федеральном масштабе", - напоминает Юлия Гавриленко.
Если дети начнут зарабатывать деньги пятерками, это будет очередным поводом для давления на преподавателя. Почему ему поставили пятерку, а мне нет, почему ему дали заработать, а мне нет? Учителю придется ежедневно отвечать на такие вопросы.
Да и сама идея платить за пятерки у директора колледжа не вызывает восторгов. По ее мнению, школьная пятерка – это "потребительский минимум". Государство и так оплачивает всем ученикам образование, так что учиться и получать достойные оценки – это не заслуга, а обязанность ученика. Иначе, иронизирует педагог, мы скоро начнем устраивать фейерверки по поводу того, что он просто пришел в школу и получил двойку.
Другое дело – премировать ученика за выдающиеся заслуги. Почему бы не пересмотреть размеры стипендий для ребят, которые побеждают в олимпиадах, в конкурсах, разрабатывают научные проекты и так далее? Задает вопрос педагог. Ведь есть же в Крыму стипендия Совета Министров для школьников, стипендии Малой академии наук, стипендии попечителей школ и так далее. Почему бы не расширить этот список и не поддержать такие инициативы в государственном масштабе?
"Нужно дифференцировать успехи ребенка, если это выдающиеся успехи – безусловно, нужно, чтобы была повышенная стипендия, стипендия по направлениям, имени кого-то и так далее, например, стипендия имени Николая Васильевича Багрова. Вот это был бы стимул, и это было бы очень здорово", - резюмирует Юлия Гавриленко.
Как это делают опытные учителя
Плата за оценку - это неоднозначное явление, рассуждает учитель рисования Симферопольской школы № 18 Ирина Горбунова.
"У ребенка появляется стимул не получить знания, а заработать деньги. Это очень спорный вопрос. С моей точки зрения, это ложная мотивация. У ребенка теряется понимание того, что ему нужны знания, а не оценка. Мы будем воспитывать в них такое, чисто коммерческое, я бы сказала, отношение к образованию, а это неправильно", - считает Ирина.
Детей стимулировать можно и нужно, уверена педагог с почти полувековым стажем, ветеран труда, отличник народного образования Людмила Ивановна Пилипенко. Когда-то она преподавала в старших классах немецкий язык, но большую часть своего огромного трудового стажа проработала в начальной школе, с маленькими детками. Метод пряника, считает она, работает в любом возрасте, даже со взрослыми.
"Я приветствую то, что хотят на "Пушкинскую карту" перечислять, чтобы ребенок мог пойти на эти деньги в кино, в театр, в музей. Но и тех детей, которые заработали четверку, например, и мы понимаем, что эта четверка для этого ребенка достижение, тоже надо поощрять", - уверена Людмила Ивановна.
Возможность получения денег на "Пушкинскую карту" педагог старой советской закваски приветствует, поскольку это будет способствовать культурному развитию ребенка. Но даже когда на свете еще не было ни "Пушкинской карты", ни таких идей, ни даже автора предложения Анны Скрозниковой, хорошие учителя находили способы мотивировать ребенка.
"Я в конце девяностых пыталась это внедрить по-своему, - рассказывает Людмила Ивановна. – Я родителям говорила: вот вы работаете, за это получаете деньги. У ребенка учеба – это тоже работа, да еще какая! За то, что они работают, они должны получать, если не деньги, то какое-то поощрение".
По мнению опытного педагога, стимулировать деньгами можно, но надо при этом формировать правильное к ним отношение.
"Вот ты что хочешь? – спрашиваю одного мальчика. - Я хочу велосипед, отвечает. Ну это хорошее желание, говорю. Видишь, вот мама с папой работают, получают денежку. А это у тебя будут свои денежки, ты их собирай, а в конце года сам себе купишь велосипед. Это я практиковала, и это работало, в принципе, со всеми".
Что об этом думают родители
Мнение опрошенных РИА Новости Крым родителей о том, стоит ли стимулировать детей деньгами, тем более на государственном уровне, разделились. Как, собственно, и следовало ожидать.
"Категорически против, - говорит Виталий, папа сына и дочери 14 лет. - Я сам это пробовал несколько лет назад, и с сыном, и с дочкой, и обоих это никак не мотивировало. Результатов ноль. Потому что в повседневной жизни ребенок все равно имеет какие-то карманные деньги, и ему проще иметь меньше, но при этом меньше работать. В нашем случае это было так. А второе, на мой взгляд, нельзя детей мотивировать деньгами. Это неправильно. Мы учились не ради денег, а потому что надо получать знания, и это было хорошо".
"Если ребенок учится отлично и его еще за это поощряют, любым образом, в данном случае финансово, это неплохо, - уверена Александра, мама 9-летней дочери. - Тем более, если эти деньги можно потратить не на какие-то жвачки-конфеты-шоколадки, а сходить на них в музей или кинотеатр, то есть развиваться за счет такой инициативы. Мой ребенок учится отлично, у нее все пятерки. Но если бы ее за это еще и поощряли, я бы ей говорила, вот смотри, ты еще маленькая, а твои достижения, твои старания ценятся на уровне государства, представляешь? Я думаю, что здесь плохого ничего нет".
"Поощрять детей за успехи можно и нужно, но не уверена, что деньгами, - уверяет Евгения, мама умницы-дочки. - Возможно, есть какие-то другие формы поощрения. Это могут быть какие-то подарки к окончанию четверти, какие-то любимые занятия ребенка, например, абонемент какой-то или сертификат на занятия. Возможно, поездки какие-то, но платить – нет".
"Эдак они скоро начнут нас учить, как наших детей за двойки наказывать, - иронизирует Виктор, отец 12-летнего школьника. - Мне как отцу приятно, что он получает хорошие оценки, ему тоже приятно, и он сам иногда намекает, дескать, папа, вот я заслужил, готов получить дополнительное пирожное. И я в принципе не против. Но вот так, чтобы это происходило на уровне государства, это лишнее. Я сам могу решить, как мне лучше поощрить моего ребенка".
С рождения Бобби пай-мальчиком был,
Имел Бобби хобби - он деньги любил…
В качестве резюме давайте вспомним слова этой веселой детской песенки из мультика "Остров сокровищ". Она шуточная, но в каждой шутке, как говорится… Так что в том, чтобы за каждое достижение ребенка вознаграждать материально, есть определенная опасность. Финал примерного мальчика Бобби был печален – он стал мошенником, накопил пуд денег, и этот пуд у него украли. Так что пожалуйста, не забывайте об этом уроке и не делайте своих детей меркантильными, дорогие товарищи взрослые.
Читайте также на РИА Новости Крым: