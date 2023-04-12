https://crimea.ria.ru/20230412/v-gosdume-khotyat-platit-uchenikam-za-pyaterki-mneniya-uchiteley-i-roditeley-1128125336.html

В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителей

В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителей - РИА Новости Крым, 12.04.2023

В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителей

Конвертировать пятерки в рубли предложила депутат Государственной Думы от партии "Новые люди" Анна Скрозникова. Она предложила автоматически начислять деньги за РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T07:14

2023-04-12T07:14

2023-04-12T07:14

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общество

образование в крыму и севастополе

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пушкинская карта

мнения

крым

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Конвертировать пятерки в рубли предложила депутат Государственной Думы от партии "Новые люди" Анна Скрозникова. Она предложила автоматически начислять деньги за пятерки из системы "Электронного журнала" на "Пушкинскую карту".Поощрять материально предлагается только старшеклассников. По мнению автора идеи, таким образом можно повысить успеваемость школьников. Сколько стоит одна пятерка, пока непонятно, поскольку автор предлагает изучить этот вопрос профильным ведомствам. Она приводит в пример Университет Амстердама, где такой опыт привел к хорошим результатам.Здесь вам не тутВ России до сих пор такие эксперименты не проводились, школьников стимулировали пока в основном воспитательными методами. Идею оплаты неоднозначно воспринимают как учителя, так и родители. У них возникает множество вопросов, и не только морально-нравственного характера. Как, например, наладить механизм перечисления денег таким образом, чтобы он был прозрачным? Кто сможет гарантировать, что учителя не станут завышать оценки за вознаграждение? Или занижать их нелюбимому ученику? Эта идея может стать основой для новых коррупционных схем, считают многие. И даже "Пушкинская карта" - не панацея от злоупотреблений.Педагог с многолетним опытом в школе, директор Таврического колледжа при КФУ, куда дети поступают после 9 класса, считает, что механизма реализации этого предложения не существует.Если дети начнут зарабатывать деньги пятерками, это будет очередным поводом для давления на преподавателя. Почему ему поставили пятерку, а мне нет, почему ему дали заработать, а мне нет? Учителю придется ежедневно отвечать на такие вопросы.Да и сама идея платить за пятерки у директора колледжа не вызывает восторгов. По ее мнению, школьная пятерка – это "потребительский минимум". Государство и так оплачивает всем ученикам образование, так что учиться и получать достойные оценки – это не заслуга, а обязанность ученика. Иначе, иронизирует педагог, мы скоро начнем устраивать фейерверки по поводу того, что он просто пришел в школу и получил двойку.Другое дело – премировать ученика за выдающиеся заслуги. Почему бы не пересмотреть размеры стипендий для ребят, которые побеждают в олимпиадах, в конкурсах, разрабатывают научные проекты и так далее? Задает вопрос педагог. Ведь есть же в Крыму стипендия Совета Министров для школьников, стипендии Малой академии наук, стипендии попечителей школ и так далее. Почему бы не расширить этот список и не поддержать такие инициативы в государственном масштабе?Как это делают опытные учителяПлата за оценку - это неоднозначное явление, рассуждает учитель рисования Симферопольской школы № 18 Ирина Горбунова.Детей стимулировать можно и нужно, уверена педагог с почти полувековым стажем, ветеран труда, отличник народного образования Людмила Ивановна Пилипенко. Когда-то она преподавала в старших классах немецкий язык, но большую часть своего огромного трудового стажа проработала в начальной школе, с маленькими детками. Метод пряника, считает она, работает в любом возрасте, даже со взрослыми.Возможность получения денег на "Пушкинскую карту" педагог старой советской закваски приветствует, поскольку это будет способствовать культурному развитию ребенка. Но даже когда на свете еще не было ни "Пушкинской карты", ни таких идей, ни даже автора предложения Анны Скрозниковой, хорошие учителя находили способы мотивировать ребенка."Я в конце девяностых пыталась это внедрить по-своему, - рассказывает Людмила Ивановна. – Я родителям говорила: вот вы работаете, за это получаете деньги. У ребенка учеба – это тоже работа, да еще какая! За то, что они работают, они должны получать, если не деньги, то какое-то поощрение".По мнению опытного педагога, стимулировать деньгами можно, но надо при этом формировать правильное к ним отношение."Вот ты что хочешь? – спрашиваю одного мальчика. - Я хочу велосипед, отвечает. Ну это хорошее желание, говорю. Видишь, вот мама с папой работают, получают денежку. А это у тебя будут свои денежки, ты их собирай, а в конце года сам себе купишь велосипед. Это я практиковала, и это работало, в принципе, со всеми".Что об этом думают родителиМнение опрошенных РИА Новости Крым родителей о том, стоит ли стимулировать детей деньгами, тем более на государственном уровне, разделились. Как, собственно, и следовало ожидать."Если ребенок учится отлично и его еще за это поощряют, любым образом, в данном случае финансово, это неплохо, - уверена Александра, мама 9-летней дочери. - Тем более, если эти деньги можно потратить не на какие-то жвачки-конфеты-шоколадки, а сходить на них в музей или кинотеатр, то есть развиваться за счет такой инициативы. Мой ребенок учится отлично, у нее все пятерки. Но если бы ее за это еще и поощряли, я бы ей говорила, вот смотри, ты еще маленькая, а твои достижения, твои старания ценятся на уровне государства, представляешь? Я думаю, что здесь плохого ничего нет"."Эдак они скоро начнут нас учить, как наших детей за двойки наказывать, - иронизирует Виктор, отец 12-летнего школьника. - Мне как отцу приятно, что он получает хорошие оценки, ему тоже приятно, и он сам иногда намекает, дескать, папа, вот я заслужил, готов получить дополнительное пирожное. И я в принципе не против. Но вот так, чтобы это происходило на уровне государства, это лишнее. Я сам могу решить, как мне лучше поощрить моего ребенка".С рождения Бобби пай-мальчиком был,Имел Бобби хобби - он деньги любил…В качестве резюме давайте вспомним слова этой веселой детской песенки из мультика "Остров сокровищ". Она шуточная, но в каждой шутке, как говорится… Так что в том, чтобы за каждое достижение ребенка вознаграждать материально, есть определенная опасность. Финал примерного мальчика Бобби был печален – он стал мошенником, накопил пуд денег, и этот пуд у него украли. Так что пожалуйста, не забывайте об этом уроке и не делайте своих детей меркантильными, дорогие товарищи взрослые.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 17 тысяч крымчан уже воспользовались Пушкинскими картамиКрымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникамДве трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой

https://crimea.ria.ru/20230322/krymskie-teatry-prosyat-razdat-pushkinskie-karty-mladshim-shkolnikam-1127687260.html

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Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

общество, образование в крыму и севастополе, государственная дума рф, пушкинская карта, мнения, крым