https://crimea.ria.ru/20221103/dve-treti-yunykh-krymchan-ne-polzuyutsya-pushkinskoy-kartoy-1125216198.html
Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой
Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой
Две трети подростков, юношей и девушек из Крыма, которым положена государственная льгота на посещение культурных мероприятий по программе Пушкинская карта, даже РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T07:25
2022-11-03T07:25
2022-11-03T07:25
культура
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образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Две трети подростков, юношей и девушек из Крыма, которым положена государственная льгота на посещение культурных мероприятий по программе Пушкинская карта, даже не зарегистрировались в соответствующей системе для пользования ею.Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе рассказал директор ГБУ РК "Крымский этнографический музей" Юрий Лаптев.При этом Лаптев подчеркнул, что, безусловно, такая государственная программа также выгодна и учреждениям культуры, так как деньги за посещение перечисляются на счет музея, театра или кинотеатра. Особенно это касается тех крымских учреждений культуры, которые расположены не в курортных городах Крыма:"Традиционно все музеи, которые расположены в Симферополе, работают с системой образования. У нас есть город – это 50 школ, у нас есть детские сады, у нас есть Симферопольский район - это как раз наш главный посетитель".И именно на эту систему как на организатора культпоходов молодежи надеется Лаптев и его коллеги.В феврале 2022 года было заявлено, что Пушкинской картой воспользовались более 17 тысяч раз за 5 месяцев её функционирования. Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Бюджетные средства зачисляются на виртуальную "Пушкинскую карту", которую можно оформить через мобильное приложение "Госуслуги. Культура". Деньги предусмотрены на культурные мероприятия. Пополняться счет будет автоматически раз в год, пока владельцу не исполнится 23 года.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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культура, крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии
Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой
Две трети подростков и юношества из Крыма не пользуются Пушкинской картой
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Две трети подростков, юношей и девушек из Крыма, которым положена государственная льгота на посещение культурных мероприятий по программе Пушкинская карта, даже не зарегистрировались в соответствующей системе для пользования ею.
Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе рассказал директор ГБУ РК "Крымский этнографический музей" Юрий Лаптев.
"Как проанализировало наше министерство, только одна треть получателей зарегистрировались в системе. Две трети даже не зарегистрировались. Не хотят воспользоваться даже бесплатно. А ведь можно посещать и театры, и кинотеатры, и музеи. Да, в Крыму есть проблема с получением пластиковой карты, но пользоваться ею можно, зарегистрировавшись на Госуслугах", - отметил директор музея.
При этом Лаптев подчеркнул, что, безусловно, такая государственная программа также выгодна и учреждениям культуры, так как деньги за посещение перечисляются на счет музея, театра или кинотеатра. Особенно это касается тех крымских учреждений культуры, которые расположены не в курортных городах Крыма:
"Традиционно все музеи, которые расположены в Симферополе, работают с системой образования. У нас есть город – это 50 школ, у нас есть детские сады, у нас есть Симферопольский район - это как раз наш главный посетитель".
И именно на эту систему как на организатора культпоходов молодежи надеется Лаптев и его коллеги.
В феврале 2022 года было заявлено
, что Пушкинской картой воспользовались более 17 тысяч раз за 5 месяцев её функционирования.
Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Бюджетные средства зачисляются на виртуальную "Пушкинскую карту", которую можно оформить через мобильное приложение "Госуслуги. Культура". Деньги предусмотрены на культурные мероприятия. Пополняться счет будет автоматически раз в год, пока владельцу не исполнится 23 года.