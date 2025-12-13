Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт в Севастополе прекратил движение - РИА Новости Крым, 13.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251213/morskoy-transport-v-sevastopole-prekratil-dvizhenie-1151638087.html
Морской транспорт в Севастополе прекратил движение
Морской транспорт в Севастополе прекратил движение - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Морской транспорт в Севастополе прекратил движение
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T13:19
2025-12-13T13:19
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Морской транспорт в Севастополе прекратил движение

В Севастополе перекрыли рейд

13:19 13.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Лента новостейМолния