Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше

11:47 13.12.2025 (обновлено: 11:58 13.12.2025)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым.
Землетрясение в море у берегов Севастополя, произошедшее вечером в пятницу, 12 декабря, было 4-балльным и имело 20 афтершоков. Об этом, а также о том, чего ждать дальше, РИА Новости Крым
рассказала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
По словам Бондарь, вчера вечером "жители Севастополя ощутили основной толчок сейсмического события с энергетическим классом Кп=9.9 и магнитудой MSH=3.2".
"Исходя из макросейсмических данных, максимальная интенсивность на побережье составила порядка 4 баллов", – сообщила сейсмолог.
При этом основной толчок, по ее словам, "имел порядка 20 афтершоков".
"Последний был зарегистрирован сегодня в 6 ч 57 мин", – уточнила Бондарь.
Отвечая на вопрос о том, почему у севастопольцев было "ощущение что левый и правый берег города шатнуло, а центр нет", эксперт отметила, что "сейсмические волны проходят там, где им удобно".
"Особенности грунтов и рельефа могут замедлять или увеличивать скорость движения...Эпицентр расположен недалеко от побережья и, скорее всего, можно говорить о коровом залегании очага, то есть неглубоком, что усиливает макросейсмику", – подчеркнула Бондарь.
По ее словам, эпицентры всех "севастопольских" землетрясений расположены в море, при этом глубина очагов варьируется от 0 до 40 км.
При этом большая часть землетрясений у берегов Крыма происходит именно в Севастопольской зоне, сказала Бондарь.
"Крым – сейсмоактивная зона с умеренной сейсмичностью. В прошлом году за год было зарегистрировано всего 32 землетрясения, в этом – 166, из них больше 40 – в Севастопольском районе", – поделилась эксперт.
Ждать ли продолжения тряски крымчанам, сказать с точность невозможно, добавила она.
"По факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса", – резюмировала сейсмолог.
12 декабря в 20-13 по московскому времени, в Черном море у Севастополя, в 24 километрах от берега, произошло землетрясение. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ссылаясь на данные Крымской сейсмической сети, магнитуда толчка составила 3,1. Объекты в городе не пострадали, отметил он.
Сейсмологи РАН Крыма и губернатор города призвали всех севастопольцев, которые ощутили колебания, отписаться в чате контроля землетрясений
. Специалисты продолжают сбор макросейсмических данных.
Накануне в Японии произошло
землетрясение магнитудой 6,7 – объявлено предупреждение об угрозе цунами. Страну трясет уже несколько дней с начала декабря, есть пострадавшие
.
Ранее, в конце октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у берегов Турции, тогда очаг залегал на глубине 13,57 километров.
