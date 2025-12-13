https://crimea.ria.ru/20251213/zemletryasenie-v-sevastopole-imelo-20-aftershokov--chto-budet-dalshe-1151636966.html

Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше

2025-12-13T11:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение в море у берегов Севастополя, произошедшее вечером в пятницу, 12 декабря, было 4-балльным и имело 20 афтершоков. Об этом, а также о том, чего ждать дальше, РИА Новости Крым рассказала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.По словам Бондарь, вчера вечером "жители Севастополя ощутили основной толчок сейсмического события с энергетическим классом Кп=9.9 и магнитудой MSH=3.2".При этом основной толчок, по ее словам, "имел порядка 20 афтершоков".Отвечая на вопрос о том, почему у севастопольцев было "ощущение что левый и правый берег города шатнуло, а центр нет", эксперт отметила, что "сейсмические волны проходят там, где им удобно".По ее словам, эпицентры всех "севастопольских" землетрясений расположены в море, при этом глубина очагов варьируется от 0 до 40 км.При этом большая часть землетрясений у берегов Крыма происходит именно в Севастопольской зоне, сказала Бондарь.Ждать ли продолжения тряски крымчанам, сказать с точность невозможно, добавила она.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>12 декабря в 20-13 по московскому времени, в Черном море у Севастополя, в 24 километрах от берега, произошло землетрясение. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ссылаясь на данные Крымской сейсмической сети, магнитуда толчка составила 3,1. Объекты в городе не пострадали, отметил он.Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции >>Сейсмологи РАН Крыма и губернатор города призвали всех севастопольцев, которые ощутили колебания, отписаться в чате контроля землетрясений. Специалисты продолжают сбор макросейсмических данных.Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 – объявлено предупреждение об угрозе цунами. Страну трясет уже несколько дней с начала декабря, есть пострадавшие.Ранее, в конце октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у берегов Турции, тогда очаг залегал на глубине 13,57 километров.Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ученые не могут предсказать землетрясенияНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмологУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

