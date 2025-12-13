Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше
Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше
Землетрясение в море у берегов Севастополя, произошедшее вечером в пятницу, 12 декабря, было 4-балльным и имело 20 афтершоков. Об этом, а также о том, чего... РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение в море у берегов Севастополя, произошедшее вечером в пятницу, 12 декабря, было 4-балльным и имело 20 афтершоков. Об этом, а также о том, чего ждать дальше, РИА Новости Крым рассказала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.По словам Бондарь, вчера вечером "жители Севастополя ощутили основной толчок сейсмического события с энергетическим классом Кп=9.9 и магнитудой MSH=3.2".При этом основной толчок, по ее словам, "имел порядка 20 афтершоков".Отвечая на вопрос о том, почему у севастопольцев было "ощущение что левый и правый берег города шатнуло, а центр нет", эксперт отметила, что "сейсмические волны проходят там, где им удобно".По ее словам, эпицентры всех "севастопольских" землетрясений расположены в море, при этом глубина очагов варьируется от 0 до 40 км.При этом большая часть землетрясений у берегов Крыма происходит именно в Севастопольской зоне, сказала Бондарь.Ждать ли продолжения тряски крымчанам, сказать с точность невозможно, добавила она.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся &gt;&gt;12 декабря в 20-13 по московскому времени, в Черном море у Севастополя, в 24 километрах от берега, произошло землетрясение. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ссылаясь на данные Крымской сейсмической сети, магнитуда толчка составила 3,1. Объекты в городе не пострадали, отметил он.Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции &gt;&gt;Сейсмологи РАН Крыма и губернатор города призвали всех севастопольцев, которые ощутили колебания, отписаться в чате контроля землетрясений. Специалисты продолжают сбор макросейсмических данных.Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 – объявлено предупреждение об угрозе цунами. Страну трясет уже несколько дней с начала декабря, есть пострадавшие.Ранее, в конце октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у берегов Турции, тогда очаг залегал на глубине 13,57 километров.Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ученые не могут предсказать землетрясенияНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмологУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
севастополь
крым
землетрясение, землетрясение в крыму, землетрясение в севастополе, севастополь, новости севастополя, новости крыма, крым, сейсмология
Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше

Землетрясение у берегов Севастополя достигло 4 баллов и имело 20 афтершоков за ночь

11:47 13.12.2025 (обновлено: 11:58 13.12.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение в море у берегов Севастополя, произошедшее вечером в пятницу, 12 декабря, было 4-балльным и имело 20 афтершоков. Об этом, а также о том, чего ждать дальше, РИА Новости Крым рассказала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
По словам Бондарь, вчера вечером "жители Севастополя ощутили основной толчок сейсмического события с энергетическим классом Кп=9.9 и магнитудой MSH=3.2".
"Исходя из макросейсмических данных, максимальная интенсивность на побережье составила порядка 4 баллов", – сообщила сейсмолог.
При этом основной толчок, по ее словам, "имел порядка 20 афтершоков".
"Последний был зарегистрирован сегодня в 6 ч 57 мин", – уточнила Бондарь.
Отвечая на вопрос о том, почему у севастопольцев было "ощущение что левый и правый берег города шатнуло, а центр нет", эксперт отметила, что "сейсмические волны проходят там, где им удобно".

"Особенности грунтов и рельефа могут замедлять или увеличивать скорость движения...Эпицентр расположен недалеко от побережья и, скорее всего, можно говорить о коровом залегании очага, то есть неглубоком, что усиливает макросейсмику", – подчеркнула Бондарь.

По ее словам, эпицентры всех "севастопольских" землетрясений расположены в море, при этом глубина очагов варьируется от 0 до 40 км.
При этом большая часть землетрясений у берегов Крыма происходит именно в Севастопольской зоне, сказала Бондарь.
"Крым – сейсмоактивная зона с умеренной сейсмичностью. В прошлом году за год было зарегистрировано всего 32 землетрясения, в этом – 166, из них больше 40 – в Севастопольском районе", – поделилась эксперт.
Ждать ли продолжения тряски крымчанам, сказать с точность невозможно, добавила она.
"По факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса", – резюмировала сейсмолог.
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>
12 декабря в 20-13 по московскому времени, в Черном море у Севастополя, в 24 километрах от берега, произошло землетрясение. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ссылаясь на данные Крымской сейсмической сети, магнитуда толчка составила 3,1. Объекты в городе не пострадали, отметил он.
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции >>
Сейсмологи РАН Крыма и губернатор города призвали всех севастопольцев, которые ощутили колебания, отписаться в чате контроля землетрясений. Специалисты продолжают сбор макросейсмических данных.
Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 – объявлено предупреждение об угрозе цунами. Страну трясет уже несколько дней с начала декабря, есть пострадавшие.
Ранее, в конце октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море у берегов Турции, тогда очаг залегал на глубине 13,57 километров.
Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму >>
Почему ученые не могут предсказать землетрясения
Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
