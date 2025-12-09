https://crimea.ria.ru/20251209/zemletryasenie-v-yaponii-chislo-postradavshikh-uvelichilos-do-50-chelovek-1151523893.html

Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. До 50 человек выросло число пострадавших при мощном землетрясении, которое произошло на севере Японии. Об этом со ссылкой на местный телеканал NHK пишет РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 8 декабря в 14.15 по всемирному времени. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Очаг залегал на глубине 29 км. Ранее телеканал TBS сообщал о 35 пострадавших. Была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного и восточного побережья. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров. По последним данным СМИ, наибольшее число пострадавших - 36 человек - жители префектуры Аомори. Еще 14 человек пострадали в префектурах Хоккайдо и Иватэ.Последний афтершок магнитудой 5,3 произошел в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение неделиВо вторник землетрясение магнитудой 7,6 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья южных Курил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло сильное землетрясениеЗемлетрясение произошло у берегов Камчатки - есть поврежденияВ Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение

