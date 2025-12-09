Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
До 50 человек выросло число пострадавших при мощном землетрясении, которое произошло на севере Японии. Об этом со ссылкой на местный телеканал NHK пишет РИА... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T15:38
2025-12-09T15:38
япония
в мире
землетрясение
новости
происшествия
сейсмология
стихия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. До 50 человек выросло число пострадавших при мощном землетрясении, которое произошло на севере Японии. Об этом со ссылкой на местный телеканал NHK пишет РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 8 декабря в 14.15 по всемирному времени. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Очаг залегал на глубине 29 км. Ранее телеканал TBS сообщал о 35 пострадавших. Была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного и восточного побережья. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров. По последним данным СМИ, наибольшее число пострадавших - 36 человек - жители префектуры Аомори. Еще 14 человек пострадали в префектурах Хоккайдо и Иватэ.Последний афтершок магнитудой 5,3 произошел в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение неделиВо вторник землетрясение магнитудой 7,6 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья южных Курил.
япония
япония, в мире, землетрясение, новости, происшествия, сейсмология, стихия
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек

В Японии при землетрясении пострадали 50 человек

15:38 09.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. До 50 человек выросло число пострадавших при мощном землетрясении, которое произошло на севере Японии. Об этом со ссылкой на местный телеканал NHK пишет РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 8 декабря в 14.15 по всемирному времени. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Очаг залегал на глубине 29 км. Ранее телеканал TBS сообщал о 35 пострадавших. Была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного и восточного побережья. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров.
По последним данным СМИ, наибольшее число пострадавших - 36 человек - жители префектуры Аомори. Еще 14 человек пострадали в префектурах Хоккайдо и Иватэ.
Согласно данным Геопространственного информационного управления, мощное землетрясение на севере Японии вызвало сдвиг земной коры в районе эпицентра примерно на девять сантиметров.
Последний афтершок магнитудой 5,3 произошел в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели
Во вторник землетрясение магнитудой 7,6 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья южных Курил.
