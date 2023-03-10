https://crimea.ria.ru/20230310/novoe-zemletryasenie-v-chernom-more-chego-zhdat-krymu--seysmolog-1127460557.html

Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог

Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог

В Черном море у берегов Турции зафиксированы толчки магнитудой 4,1. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Евразийского средиземноморского сейсмического... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T12:41

2023-03-10T12:41

2023-03-10T12:41

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Черном море у берегов Турции зафиксированы толчки магнитудой 4,1. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Евразийского средиземноморского сейсмического центра. Начальник научного отдела Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Андрей Бессмертный рассказал РИА Новости Крым, является ли произошедшее предвестником чего-то большего и что ждать Крыму.Новое землетрясение в Черном море 10 мартаСогласно данным Евразийского средиземноморского сейсмического центра (EMSC), толчки были зафиксированы в Черном море на глубине 10 километров ночью (1 час 22 мин.) в пятницу, 10 марта.По данным сейсмологов, гипоцентр располагается на расстоянии 108 км к северо-востоку от турецкого города-курорта Самсун (численность населения 394 000 человек). Это в 362 км от Краснодара. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что информации о землетрясении не поступало.Предвестник ли это большего и чего дать в КрымуВокруг Крыма землетрясения происходят постоянно: они маленькие, магнитудой 3-4 и практически не ощутимы для человека, отмечает сейсмолог Андрей Бессмертный.Никто не сможет точно спрогнозировать землетрясение, потому что, "к сожалению, понятие прогноза еще математически четкого описания не имеет", заметил он: "Предположения только строим по распределению этих событий".Но в основе таких предположений все же лежит наука. И, согласно ей, произошедшее сегодня ночью в Черном море пока нельзя с точностью назвать предвестником чего-то более катастрофического и опасного даже для "периферийного" Крыма."Я бы не сказал, что это какой-то предвестник. Когда это предвестник, то толчки начинают "ходить" так называемыми роями, если использовать сейсмологический сленг. То есть в течение суток происходит сразу несколько, и они вытягиваются в определенную линию. Вот это предвестником, в принципе, является. Но когда они одинокие и разбросаны по региону – явным, предвестником это, как правило, не назвать", – рассказал эксперт.6 февраля на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 45 тысяч. Более 8 тысяч человек погибли в Сирии. После этого регион в течение месяца продолжают сотрясать подземные толчки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке землетрясение магнитудой 5,3 - что известно В Италии произошло землетрясение Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"

https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-proizoshlo-v-krymu--1127235852.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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