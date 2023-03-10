https://crimea.ria.ru/20230310/novoe-zemletryasenie-v-chernom-more-chego-zhdat-krymu--seysmolog-1127460557.html
Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
В Черном море у берегов Турции зафиксированы толчки магнитудой 4,1. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Евразийского средиземноморского сейсмического... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T12:41
2023-03-10T12:41
2023-03-10T12:41
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Черном море у берегов Турции зафиксированы толчки магнитудой 4,1. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Евразийского средиземноморского сейсмического центра. Начальник научного отдела Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Андрей Бессмертный рассказал РИА Новости Крым, является ли произошедшее предвестником чего-то большего и что ждать Крыму.Новое землетрясение в Черном море 10 мартаСогласно данным Евразийского средиземноморского сейсмического центра (EMSC), толчки были зафиксированы в Черном море на глубине 10 километров ночью (1 час 22 мин.) в пятницу, 10 марта.По данным сейсмологов, гипоцентр располагается на расстоянии 108 км к северо-востоку от турецкого города-курорта Самсун (численность населения 394 000 человек). Это в 362 км от Краснодара. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что информации о землетрясении не поступало.Предвестник ли это большего и чего дать в КрымуВокруг Крыма землетрясения происходят постоянно: они маленькие, магнитудой 3-4 и практически не ощутимы для человека, отмечает сейсмолог Андрей Бессмертный.Никто не сможет точно спрогнозировать землетрясение, потому что, "к сожалению, понятие прогноза еще математически четкого описания не имеет", заметил он: "Предположения только строим по распределению этих событий".Но в основе таких предположений все же лежит наука. И, согласно ей, произошедшее сегодня ночью в Черном море пока нельзя с точностью назвать предвестником чего-то более катастрофического и опасного даже для "периферийного" Крыма."Я бы не сказал, что это какой-то предвестник. Когда это предвестник, то толчки начинают "ходить" так называемыми роями, если использовать сейсмологический сленг. То есть в течение суток происходит сразу несколько, и они вытягиваются в определенную линию. Вот это предвестником, в принципе, является. Но когда они одинокие и разбросаны по региону – явным, предвестником это, как правило, не назвать", – рассказал эксперт.6 февраля на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 45 тысяч. Более 8 тысяч человек погибли в Сирии. После этого регион в течение месяца продолжают сотрясать подземные толчки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке землетрясение магнитудой 5,3 - что известно В Италии произошло землетрясение Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-proizoshlo-v-krymu--1127235852.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
В Черном море новое землетрясение: сейсмолог рассказал о предвестниках катастроф
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В Черном море у берегов Турции зафиксированы толчки магнитудой 4,1. Об этом свидетельствуют данные мониторинга
Евразийского средиземноморского сейсмического центра. Начальник научного отдела Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Андрей Бессмертный рассказал РИА Новости Крым, является ли произошедшее предвестником чего-то большего и что ждать Крыму.
Новое землетрясение в Черном море 10 марта
Согласно данным Евразийского средиземноморского сейсмического центра (EMSC), толчки были зафиксированы в Черном море на глубине 10 километров ночью (1 час 22 мин.) в пятницу, 10 марта.
По данным сейсмологов, гипоцентр располагается на расстоянии 108 км к северо-востоку от турецкого города-курорта Самсун (численность населения 394 000 человек). Это в 362 км от Краснодара. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что информации о землетрясении не поступало.
Предвестник ли это большего и чего дать в Крыму
Вокруг Крыма землетрясения происходят постоянно: они маленькие, магнитудой 3-4 и практически не ощутимы для человека, отмечает сейсмолог Андрей Бессмертный.
"Мы находимся на периферии этой геодинамической структуры, которая сейчас активна. Сюда доходят только отголоски. Кавказ более активный по сейсмическим событиям, чем Крым", – сказал специалист.
Никто не сможет точно спрогнозировать землетрясение, потому что, "к сожалению, понятие прогноза еще математически четкого описания не имеет", заметил он: "Предположения только строим по распределению этих событий".
Но в основе таких предположений все же лежит наука. И, согласно ей, произошедшее сегодня ночью в Черном море пока нельзя с точностью назвать предвестником чего-то более катастрофического и опасного даже для "периферийного" Крыма.
"Я бы не сказал, что это какой-то предвестник. Когда это предвестник, то толчки начинают "ходить" так называемыми роями, если использовать сейсмологический сленг. То есть в течение суток происходит сразу несколько, и они вытягиваются в определенную линию. Вот это предвестником, в принципе, является. Но когда они одинокие и разбросаны по региону – явным, предвестником это, как правило, не назвать", – рассказал эксперт.
6 февраля на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило
45 тысяч. Более 8 тысяч человек погибли в Сирии.
После этого регион в течение месяца продолжают сотрясать подземные толчки.
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