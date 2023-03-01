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Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек
Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек
Числи погибших в результате землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек. Об этом сообщили в управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T09:55
2023-03-01T09:57
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
в мире
турция
происшествия
крым
землетрясение в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Числи погибших в результате землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек. Об этом сообщили в управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Еще более 1,9 миллиона граждан эвакуировано из зоны бедствия. Людей разместили в 358 тысячах палаток и контейнерных домах. В стране продолжаются подземные толчки. Накануне в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр располагался в 16 километрах к западу от города Кайсери с населением свыше миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Землетрясения на границе с Китаем28 февраля серия землетрясений произошла в Таджикистане. По данным Евразийского сейсмического центра, эпицентр располагался на глубине 20 км, к юго-юго-востоку от города Оша с населением около 200 тысяч человек, и в 74 км к юго-западу от города Мургаба с населением 10,8 тысяч человек.Это уже второе землетрясение за последние сутки в этом районе. Днем ранее МЧС Казахстана сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алматы, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.Также толчки магнитудой 5,6 ощущали в турецкой Малатье в районе полудня по местному времени в понедельник 27 февраля. В результате один человек погиб и еще 69 получили травмы.Толчки в США, на Фиджи, в РумынииСейсмическая активность фиксируется в последние дни в разных частях планеты. В частности землетрясение магнитудой 4 произошло в Румынии, в 6 км к северо-западу от населенного пункта Рунку и 68 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Севери. Очаг залегал на глубине 13 км.Ощутимый толчок магнитудой 4,1 произошел в Западном Техасе, в 190 км к западу от Одессы, США.Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Фиджи, в 490 км к юго-востоку от Сувы, с глубиной очага на 520 километрах.Кроме того, толчки магнитудой от 3 до 4 утром 22 февраля зафиксированы в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.Землетрясение в Крыму27 февраля подземный толчок зафиксирован в Крыму. По данным института сейсмологии, магнитуда составила 3,5. Эпицентр находился в Черном море неподалеку от Гурзуфа и Алушты. Повторных подземных толчков не зарегистрировано.По словам главы Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяны Гореловой, до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в нашем регионе. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчковЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
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https://crimea.ria.ru/20230228/drozh-zemli-novye-zemletryaseniya-v-tadzhikistane-kirgizii-i-turtsii-1127245043.html
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Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек

Более 45 тысяч: число жертв землетрясений в Турции продолжает расти

09:55 01.03.2023 (обновлено: 09:57 01.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в турецком городе Антакья
Последствия землетрясения в турецком городе Антакья - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Числи погибших в результате землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек. Об этом сообщили в управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"По последним данным, в результате землетрясений погибли 45 089 человек", – говорится в сообщении.
Еще более 1,9 миллиона граждан эвакуировано из зоны бедствия. Людей разместили в 358 тысячах палаток и контейнерных домах.
В стране продолжаются подземные толчки. Накануне в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр располагался в 16 километрах к западу от города Кайсери с населением свыше миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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Землетрясения на границе с Китаем

28 февраля серия землетрясений произошла в Таджикистане. По данным Евразийского сейсмического центра, эпицентр располагался на глубине 20 км, к юго-юго-востоку от города Оша с населением около 200 тысяч человек, и в 74 км к юго-западу от города Мургаба с населением 10,8 тысяч человек.
Это уже второе землетрясение за последние сутки в этом районе. Днем ранее МЧС Казахстана сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алматы, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Также толчки магнитудой 5,6 ощущали в турецкой Малатье в районе полудня по местному времени в понедельник 27 февраля. В результате один человек погиб и еще 69 получили травмы.
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Толчки в США, на Фиджи, в Румынии

Сейсмическая активность фиксируется в последние дни в разных частях планеты. В частности землетрясение магнитудой 4 произошло в Румынии, в 6 км к северо-западу от населенного пункта Рунку и 68 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Севери. Очаг залегал на глубине 13 км.
Ощутимый толчок магнитудой 4,1 произошел в Западном Техасе, в 190 км к западу от Одессы, США.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Фиджи, в 490 км к юго-востоку от Сувы, с глубиной очага на 520 километрах.
Кроме того, толчки магнитудой от 3 до 4 утром 22 февраля зафиксированы в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.

Землетрясение в Крыму

27 февраля подземный толчок зафиксирован в Крыму. По данным института сейсмологии, магнитуда составила 3,5. Эпицентр находился в Черном море неподалеку от Гурзуфа и Алушты. Повторных подземных толчков не зарегистрировано.
По словам главы Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяны Гореловой, до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в нашем регионе. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет.
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