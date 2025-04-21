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Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана
Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана
Участники боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T17:44
2025-04-21T17:50
новости
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закон и право
ветераны сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Участники боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.Согласно документу, статусы ветерана боевых действий предоставят действующим и уволенным в запас военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, которые выполняли боевые задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и прилегающих к районам проведения СВО территориях.Уточняется, что перечень таких территорий определит кабмин. Кроме того, статусы инвалида боевых действий предоставят гражданам, которые стали инвалидами из-за ранения или заболевания, полученных при выполнении боевых задач.Бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты, обещал ранее президент России в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией.3 апреля Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, получат статус ветерана боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую областьОполченцы Донбасса с инвалидностью получат по 6 миллионов рублейВыплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
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новости, владимир путин (политик), закон и право, ветераны сво, герои сво
Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана

Путин расширил закон о статусе ветерана на бойцов приграничных к спецоперации территорий

17:44 21.04.2025 (обновлено: 17:50 21.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север"
Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Участники боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, статусы ветерана боевых действий предоставят действующим и уволенным в запас военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, которые выполняли боевые задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и прилегающих к районам проведения СВО территориях.
Уточняется, что перечень таких территорий определит кабмин. Кроме того, статусы инвалида боевых действий предоставят гражданам, которые стали инвалидами из-за ранения или заболевания, полученных при выполнении боевых задач.
Бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты, обещал ранее президент России в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией.
3 апреля Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, получат статус ветерана боевых действий.
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