https://crimea.ria.ru/20250421/boytsy-v-kurskoy-oblasti-poluchat-status-veteranov-1145850561.html

Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана

Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана

Участники боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T17:44

2025-04-21T17:44

2025-04-21T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Участники боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.Согласно документу, статусы ветерана боевых действий предоставят действующим и уволенным в запас военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, которые выполняли боевые задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и прилегающих к районам проведения СВО территориях.Уточняется, что перечень таких территорий определит кабмин. Кроме того, статусы инвалида боевых действий предоставят гражданам, которые стали инвалидами из-за ранения или заболевания, полученных при выполнении боевых задач.Бойцы, задействованные в контртеррористической операции на территории Курской области, получат статус участников спецоперации и все соответствующие выплаты, обещал ранее президент России в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией.3 апреля Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, получат статус ветерана боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую областьОполченцы Донбасса с инвалидностью получат по 6 миллионов рублейВыплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), закон и право, ветераны сво, герои сво