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Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России

Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России

В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог через исторические регионы России. Об этом сообщил первый заместитель министра... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T18:14

2025-04-21T18:14

2025-04-21T18:14

александр овдиенко

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

поезд

новости

новости крыма

севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог через исторические регионы России. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.И рассказал, что подготовка к запуску контейнерных перевозок через исторические регионы России началась в феврале. За это время была проделана масштабная работа совместно с ведущими операторами контейнерных перевозок и морским терминальным оператором, отметил Овдиенко.В настоящее время проводится работа по развитию транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.Отмечается, что запустить контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории исторических регионов РФ регионов удалось благодаря подключению ФГУП "Железные дороги Новороссии" к автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр овдиенко, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), поезд, новости, новости крыма, севастополь, новости севастополя