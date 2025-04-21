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Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России
Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России
В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог через исторические регионы России. Об этом сообщил первый заместитель министра... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T18:14
2025-04-21T18:14
2025-04-21T18:14
александр овдиенко
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
поезд
новости
новости крыма
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог через исторические регионы России. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.И рассказал, что подготовка к запуску контейнерных перевозок через исторические регионы России началась в феврале. За это время была проделана масштабная работа совместно с ведущими операторами контейнерных перевозок и морским терминальным оператором, отметил Овдиенко.В настоящее время проводится работа по развитию транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.Отмечается, что запустить контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории исторических регионов РФ регионов удалось благодаря подключению ФГУП "Железные дороги Новороссии" к автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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александр овдиенко, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), поезд, новости, новости крыма, севастополь, новости севастополя
Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России
В Крым через исторические регионы России прибыл первый контейнерный поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог через исторические регионы России. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.
"В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети Железных дорог Новороссии. Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3000 километров менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута – порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда", – сообщил Овдиенко.
И рассказал, что подготовка к запуску контейнерных перевозок через исторические регионы России началась в феврале. За это время была проделана масштабная работа совместно с ведущими операторами контейнерных перевозок и морским терминальным оператором, отметил Овдиенко.
В настоящее время проводится работа по развитию транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.
"Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона", – отметил генеральный директор ФГУП "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.
Отмечается, что запустить контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории исторических регионов РФ регионов удалось благодаря подключению ФГУП "Железные дороги Новороссии" к автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ.
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