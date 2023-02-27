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На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости Крым, 27.02.2023
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник утром на границе Китая и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T09:44
2023-02-27T09:45
землетрясение
китай
в мире
происшествия
общество
турция
таджикистан
землетрясение в таджикистане
киргизия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник утром на границе Китая и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.Подземные толчки зафиксированы в 03:42. Очаг находился на глубине 15 км.По данным сейсмологов, толчки от землетрясения ощущались в Алма-Ате силой 2 балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли разрушения. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий. Число жертв стихийного бедствия превысило 44 тысячи человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.Также в феврале ощутимые землетрясения произошли в Таджикистане, у берегов Курил и на Камчатке. В этом случае обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениямЗемлетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
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землетрясение, китай, в мире, происшествия, общество, турция, таджикистан, землетрясение в таджикистане, киргизия
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе Киргизии и Китая

09:44 27.02.2023 (обновлено: 09:45 27.02.2023)
 
Землетрясение
Землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник утром на границе Китая и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.
Подземные толчки зафиксированы в 03:42. Очаг находился на глубине 15 км.
"Эпицентр расположен в 279 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 5.9", - говорится в сообщении ведомства.
По данным сейсмологов, толчки от землетрясения ощущались в Алма-Ате силой 2 балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли разрушения. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий. Число жертв стихийного бедствия превысило 44 тысячи человек.
После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.
Также в феврале ощутимые землетрясения произошли в Таджикистане, у берегов Курил и на Камчатке. В этом случае обошлось без разрушений и пострадавших.
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