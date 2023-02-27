https://crimea.ria.ru/20230227/na-granitse-kirgizii-i-kitaya-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-56-1127214041.html

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости Крым, 27.02.2023

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник утром на границе Китая и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T09:44

2023-02-27T09:44

2023-02-27T09:45

землетрясение

китай

в мире

происшествия

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землетрясение в таджикистане

киргизия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник утром на границе Китая и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.Подземные толчки зафиксированы в 03:42. Очаг находился на глубине 15 км.По данным сейсмологов, толчки от землетрясения ощущались в Алма-Ате силой 2 балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли разрушения. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий. Число жертв стихийного бедствия превысило 44 тысячи человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.Также в феврале ощутимые землетрясения произошли в Таджикистане, у берегов Курил и на Камчатке. В этом случае обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениямЗемлетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове

https://crimea.ria.ru/20230226/posle-zemletryaseniy-v-turtsii-prokhodyat-massovye-aresty-zastroyschikov-1127211303.html

китай

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таджикистан

киргизия

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землетрясение, китай, в мире, происшествия, общество, турция, таджикистан, землетрясение в таджикистане, киргизия