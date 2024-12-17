https://crimea.ria.ru/20241217/otklyuchenie-mobilnogo-interneta-v-krymu--chto-budet-so-svyazyu-1142696603.html

Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью

Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью

Отключения мобильного интернета никак не отразятся на сотовой связи в Крыму. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T19:24

2024-12-17T19:24

2024-12-17T20:13

крым

интернет

связь

связь в крыму

мобильная связь

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Отключения мобильного интернета никак не отразятся на сотовой связи в Крыму. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.Во вторник в мининформе сообщили, что с 17 декабря в Крыму возможны отключения мобильного интернета. Это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова, пояснили в ведомстве. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режимеОн отметил, что ограничения в работе мобильного интернета касаются всех операторов мобильной связи, которые работают на территории Крыма."Это касается любых операторов полуострова, материка и новых (исторических) регионов. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будут работать)", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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