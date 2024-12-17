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Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью
Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью
Отключения мобильного интернета никак не отразятся на сотовой связи в Крыму. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T19:24
2024-12-17T20:13
крым
интернет
связь
связь в крыму
мобильная связь
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Отключения мобильного интернета никак не отразятся на сотовой связи в Крыму. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.Во вторник в мининформе сообщили, что с 17 декабря в Крыму возможны отключения мобильного интернета. Это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова, пояснили в ведомстве. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режимеОн отметил, что ограничения в работе мобильного интернета касаются всех операторов мобильной связи, которые работают на территории Крыма."Это касается любых операторов полуострова, материка и новых (исторических) регионов. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будут работать)", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, интернет, связь, связь в крыму, мобильная связь, олег крючков
Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью

В Крыму отключение мобильного интернета не отразится на сотовой связи – власти

19:24 17.12.2024 (обновлено: 20:13 17.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Отключения мобильного интернета никак не отразятся на сотовой связи в Крыму. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.
Во вторник в мининформе сообщили, что с 17 декабря в Крыму возможны отключения мобильного интернета. Это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова, пояснили в ведомстве. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме

"Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать", - написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения в работе мобильного интернета касаются всех операторов мобильной связи, которые работают на территории Крыма.
"Это касается любых операторов полуострова, материка и новых (исторических) регионов. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будут работать)", - добавил он.
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КрымИнтернетСвязьСвязь в КрымуМобильная связьОлег Крючков
 
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