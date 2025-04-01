https://crimea.ria.ru/20250401/zemletryasenie-v-myanme-na-pomosch-pribyli-bolee-260-spasateley-mchs-rossii-1145351973.html

Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России

Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России

264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в Мьянме, в пострадавший регион прибыли два самолета МЧС России. Об этом... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T06:55

2025-04-01T06:55

2025-04-01T06:55

мьянма

землетрясение

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в Мьянме, в пострадавший регион прибыли два самолета МЧС России. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.Накануне в Мьянму отправилась дополнительная группа российских спасателей. Двумя самолетами Ил-76 вылетели 95 специалистов МЧС России. Среди них - кинологические расчеты и медицинские работники. Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.Число погибших, по последним данным, превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч, еще около 270 человек пропали без вести. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧПЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара

мьянма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, землетрясение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия