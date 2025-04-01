Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России
264 российских спасателя отправились на помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме
© МЧС России264 российских спасателя отправились на помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в Мьянме, в пострадавший регион прибыли два самолета МЧС России. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.
"МЧС России сформировало самую большую группировку спасателей для оказания помощи населению Мьянмы. Вылетевшие накануне два борта прибыли в пострадавший регион. Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике", - говорится в сообщении.
Накануне в Мьянму отправилась дополнительная группа российских спасателей. Двумя самолетами Ил-76 вылетели 95 специалистов МЧС России. Среди них - кинологические расчеты и медицинские работники. Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.
Число погибших, по последним данным, превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч, еще около 270 человек пропали без вести.
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