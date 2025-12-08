США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года
США планируют потратить на Украину 800 млн долларов в 2026-2027 годах – проект бюджета
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. США готовы потратить на военную помощь Украине 800 миллионов долларов в ближайшие два года, пишет газета The New York Times. Эта заложенная в проекте бюджета Пентагона сумма более чем 80 раз меньше той военной помощи, которую Пентагон предоставил Киеву за три предыдущих года.
"В законопроект включена помощь Украине, предусматривающая выделение по 400 миллионов долларов на обеспечение безопасности ежегодно до 2027 финансового года для страны, поскольку ее положение в войне с Россией ухудшается", - говорится в публикации.
Также в законопроекте содержится пункт об обязательных для главы Пентагона докладах в Палату представителей и Сенат Конгресса США о временной приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.
Согласно отчету Пентагона от 12 марта этого года, Вашингтон предоставил Киеву 66,9 миллиарда долларов военной помощи с 24 февраля 2022 года.
Ранее Белый дом опубликовал обновленную стратегию национальной безопасности Штатов. В ней США требуют от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также указывается на расхождения во взглядах Белого дома и европейских чиновников в вопросах украинского кризиса. Урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности объявлены ключевым приоритетом.
Корректировки в стратегии нацбезопасности США во многом соответствуют видению Москвы, она может стать залогом конструктивной работы по украинскому урегулированию, но нужно следить за ее реализацией, поскольку помешать может "глубинное государство", заявил ранее в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
