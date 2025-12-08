https://crimea.ria.ru/20251208/ssha-gotovy-potratit-na-ukrainu-800-mln-dollarov-za-dva-goda-1151477942.html

США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года

США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года - РИА Новости Крым, 08.12.2025

США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года

2025-12-08

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. США готовы потратить на военную помощь Украине 800 миллионов долларов в ближайшие два года, пишет газета The New York Times. Эта заложенная в проекте бюджета Пентагона сумма более чем 80 раз меньше той военной помощи, которую Пентагон предоставил Киеву за три предыдущих года.Также в законопроекте содержится пункт об обязательных для главы Пентагона докладах в Палату представителей и Сенат Конгресса США о временной приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.Согласно отчету Пентагона от 12 марта этого года, Вашингтон предоставил Киеву 66,9 миллиарда долларов военной помощи с 24 февраля 2022 года.Ранее Белый дом опубликовал обновленную стратегию национальной безопасности Штатов. В ней США требуют от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также указывается на расхождения во взглядах Белого дома и европейских чиновников в вопросах украинского кризиса. Урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности объявлены ключевым приоритетом.Корректировки в стратегии нацбезопасности США во многом соответствуют видению Москвы, она может стать залогом конструктивной работы по украинскому урегулированию, но нужно следить за ее реализацией, поскольку помешать может "глубинное государство", заявил ранее в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исключительно между США и РФ: детали переговоров по УкраинеУиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИТрамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве

