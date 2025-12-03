https://crimea.ria.ru/20251203/isklyuchitelno-mezhdu-ssha-i-rf-detali-peregovorov-po-ukraine-1151388299.html

Российская Федерация в вопросах урегулирования на Украине ведет переговоры только с американской стороной. Москва откровенно высказала свои соображения по... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T17:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Российская Федерация в вопросах урегулирования на Украине ведет переговоры только с американской стороной. Москва откровенно высказала свои соображения по поводу тех пунктов мирного плана, которые представили Штаты. Об этом среду заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Президент России Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Оценивая разговор между президентом РФ Путиным и представителями американской стороны, Ушаков сказал, что он был полезным и контакты будут продолжены, настрой рабочий.По его информации, США готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования на Украине.Также он подчеркнул, что российско-американские переговоры проходили в закрытом режиме, стороны договорились не комментировать их содержание.По словам Ушакова, европейцы отказываются от всех контактов, хотя Россия открыта к такому диалогу, о чем неоднократно говорил президент Путин, приглашая дипломатов и политиков ЕС в Москву.Кроме того, он добавил, что украинцы на данный момент отказались от продолжения стамбульских переговоров. И подчеркнул, что зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными, этому способствовали ратные подвиги российских военнослужащих.Ушаков также прокомментировал и заявления Киева о противоречивом положении на фронте. Он сказал, что разум восторжествует и реальные успехи российских войск способствуют этому.По его информации, на встрече российская и американская стороны также обсуждали вопрос об участии Украины в НАТО. Однако подробности этого диалога остаются закрытыми.Подводя итог, Юрий Ушаков поделился информацией, что в графике Владимира Путина в декабре запланировано несколько международных контактов. Среди прочего, российский лидер посетит Индию 4-5 декабря.

