Исключительно между США и РФ: детали переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Исключительно между США и РФ: детали переговоров по Украине
2025-12-03T17:37
2025-12-03T17:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Российская Федерация в вопросах урегулирования на Украине ведет переговоры только с американской стороной. Москва откровенно высказала свои соображения по поводу тех пунктов мирного плана, которые представили Штаты. Об этом среду заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Президент России Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Оценивая разговор между президентом РФ Путиным и представителями американской стороны, Ушаков сказал, что он был полезным и контакты будут продолжены, настрой рабочий.По его информации, США готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования на Украине.Также он подчеркнул, что российско-американские переговоры проходили в закрытом режиме, стороны договорились не комментировать их содержание.По словам Ушакова, европейцы отказываются от всех контактов, хотя Россия открыта к такому диалогу, о чем неоднократно говорил президент Путин, приглашая дипломатов и политиков ЕС в Москву.Кроме того, он добавил, что украинцы на данный момент отказались от продолжения стамбульских переговоров. И подчеркнул, что зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными, этому способствовали ратные подвиги российских военнослужащих.Ушаков также прокомментировал и заявления Киева о противоречивом положении на фронте. Он сказал, что разум восторжествует и реальные успехи российских войск способствуют этому.По его информации, на встрече российская и американская стороны также обсуждали вопрос об участии Украины в НАТО. Однако подробности этого диалога остаются закрытыми.Подводя итог, Юрий Ушаков поделился информацией, что в графике Владимира Путина в декабре запланировано несколько международных контактов. Среди прочего, российский лидер посетит Индию 4-5 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве – мнениеТрамп сделал заявление о доработке мирного плана США по УкраинеСтадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения
юрий ушаков, новости, россия, сша, переговоры, политика, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Российская Федерация в вопросах урегулирования на Украине ведет переговоры только с американской стороной. Москва откровенно высказала свои соображения по поводу тех пунктов мирного плана, которые представили Штаты. Об этом среду заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

"Все эти вопросы являются как раз предметом переговоров, в частности, между российской и американской сторонами. Сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой. Исключительно", – цитирует заявление Ушакова РИА Новости.

Оценивая разговор между президентом РФ Путиным и представителями американской стороны, Ушаков сказал, что он был полезным и контакты будут продолжены, настрой рабочий.
"Очень полезный разговор. Контакты будут продолжены, тоже очень важно. Настрой рабочий, и американцы готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что, собственно, отвечает нашим целям", – сообщил помощник президента.
По его информации, США готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования на Украине.
"Американцы готовы предпринять всевозможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что, собственно, отвечает нашим целям. Американцы, конечно, подтвердили свою готовность учитывать наши соображения и наши ключевые предложения на этот счет", – заявил Юрий Ушаков, добавив, что контакты России и США будут продолжены.
Также он подчеркнул, что российско-американские переговоры проходили в закрытом режиме, стороны договорились не комментировать их содержание.
"Переговоры проходили в закрытом режиме и там же договорились, что мы не будем, ни мы, ни американцы, не будем комментировать, конкретно, о чем и как говорили двое американских представителей и наш президент", – сообщил помощник главы государства.
По словам Ушакова, европейцы отказываются от всех контактов, хотя Россия открыта к такому диалогу, о чем неоднократно говорил президент Путин, приглашая дипломатов и политиков ЕС в Москву.

"Насчет контактов с европейцами – я не знаю, по-моему, нет. Европейцы отказываются от всех контактов. Хотя Путин неоднократно говорил – если кто-то из европейских лидеров хочет поговорить, пожалуйста, добро пожаловать, приезжайте в Москву и продолжим контакты. С нашей стороны негативного отношения к продолжению контактов нет", – напомнил помощник президента РФ.

Кроме того, он добавил, что украинцы на данный момент отказались от продолжения стамбульских переговоров. И подчеркнул, что зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными, этому способствовали ратные подвиги российских военнослужащих.
"Российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными", – заявил помощник президента РФ, отметив также, что успехи армии РФ на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров Путина и Уиткоффа.
Ушаков также прокомментировал и заявления Киева о противоречивом положении на фронте. Он сказал, что разум восторжествует и реальные успехи российских войск способствуют этому.

"С учетом противоречивых заявлений (главы киевского режима Владимира – ред.) Зеленского о том, что они якобы там воюют с нами в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками, я думаю, что все-таки сейчас разум восторжествует и реальные успехи наших войск этому способствуют", – сказано в заявлении помощника президента РФ.

По его информации, на встрече российская и американская стороны также обсуждали вопрос об участии Украины в НАТО. Однако подробности этого диалога остаются закрытыми.

"Это один из ключевых вопросов, вы знаете. Он обсуждался. Я не могу рассказать подробности", – сообщил представитель российской стороны журналистам.

Подводя итог, Юрий Ушаков поделился информацией, что в графике Владимира Путина в декабре запланировано несколько международных контактов. Среди прочего, российский лидер посетит Индию 4-5 декабря.

"Помимо этого визита еще несколько будет международных контактов у президента в декабре еще до традиционной неформальной встречи лидеров стран СНГ", – подытожил Ушаков.

