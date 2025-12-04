Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве
Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прошла "очень хорошо". При этом для Киева условия урегулирования... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T07:12
2025-12-04T07:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прошла "очень хорошо". При этом для Киева условия урегулирования значительно ухудшились. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.При этом он добавил, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.Накануне вечером спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в Москве "обстоятельной и продуктивной встрече" с президентом России Владимиром Путиным. Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве

Трамп после визита Уиткоффа в Москву – условия для Зеленского значительно ухудшились

07:12 04.12.2025 (обновлено: 07:17 04.12.2025)
 
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прошла "очень хорошо". При этом для Киева условия урегулирования значительно ухудшились. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"У президента Путина состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом", — цитирует РИА Новости выступление Трампа в Белом доме.

При этом он добавил, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.

"Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому - ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него", - сказал глава Белого дома.

Накануне вечером спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в Москве "обстоятельной и продуктивной встрече" с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.
