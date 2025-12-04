Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве
Трамп после визита Уиткоффа в Москву – условия для Зеленского значительно ухудшились
07:12 04.12.2025 (обновлено: 07:17 04.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прошла "очень хорошо". При этом для Киева условия урегулирования значительно ухудшились. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
"У президента Путина состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом", — цитирует РИА Новости выступление Трампа в Белом доме.
При этом он добавил, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.
"Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому - ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него", - сказал глава Белого дома.
Накануне вечером спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в Москве "обстоятельной и продуктивной встрече" с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.