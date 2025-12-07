https://crimea.ria.ru/20251207/obnovlennuyu-strategiyu-natsbezopasnosti-ssha-otsenili-v-kremle-1151467050.html
Обновленную стратегию нацбезопасности США оценили в Кремле
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Корректировки в стратегии нацбезопасности США во многом соответствуют видению Москвы, стратегия может стать залогом конструктивной работы по украинскому урегулированию, но нужно следить за ее реализацией. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он отметил, что нынешняя администрация США коренным образом отличается от предыдущих, а президент Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, что дает ему возможность корректировать концепцию в соответствии со своим видением."Безусловно, там формулировки против конфронтации и на выстраивание диалога – это то, о чем говорит Путин: это отрадно, с одной стороны. Но с другой стороны, мы знаем, когда очень красиво концептуально все написано, но, что называется у них deep state, (глубинное государство – ред.) делается по-другому. Бывает и так. Поэтому, конечно, нужно очень внимательно следить, какую реализацию найдет эта концепция", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.Обновленная стратегия национальной безопасности Штатов ранее была обнародована Белым домом. Восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов США в Европе, говорится в документе после его корректировки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Корректировки в стратегии нацбезопасности США во многом соответствуют видению Москвы, стратегия может стать залогом конструктивной работы по украинскому урегулированию, но нужно следить за ее реализацией. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Все корректировки, которые мы видим соответствуют во многом и нашему видению, и, наверное, можно надеяться на то, что это может быть скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поиском мирного урегулирования по Украине как минимум", – заявил Песков в интервью Павлу Зарубину.
Он отметил, что нынешняя администрация США коренным образом отличается от предыдущих, а президент Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, что дает ему возможность корректировать концепцию в соответствии со своим видением.
"Безусловно, там формулировки против конфронтации и на выстраивание диалога – это то, о чем говорит Путин: это отрадно, с одной стороны. Но с другой стороны, мы знаем, когда очень красиво концептуально все написано, но, что называется у них deep state, (глубинное государство – ред.) делается по-другому. Бывает и так. Поэтому, конечно, нужно очень внимательно следить, какую реализацию найдет эта концепция", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.
Обновленная стратегия национальной безопасности Штатов
ранее была обнародована Белым домом. Восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов США в Европе, говорится в документе после его корректировки.
