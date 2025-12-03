Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/uitkoff-dolozhil-trampu-o-produktivnoy-vstreche-s-putinym--smi-1151394054.html
Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ
Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в Москве "обстоятельной и... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T22:30
2025-12-03T22:30
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
политика
россия
сша
новости
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151364298_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_29ecc80a95df9f93b366244731483a83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в Москве "обстоятельной и продуктивной встрече" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Уиткофф и Кушнер также проинформировали о своих переговорах с Россией украинскую сторону.Президент России Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151364298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bb56778b5550c2a6c603c2c2b7a3ee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), стивен уиткофф, политика, россия, сша, новости, дональд трамп
Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ

Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о продуктивной встрече с Путиным - Reuters

22:30 03.12.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в Москве "обстоятельной и продуктивной встрече" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
"США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу", - приводит РИА Новости сообщение агентства.
Уиткофф и Кушнер также проинформировали о своих переговорах с Россией украинскую сторону.
Президент России Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Стивен УиткоффПолитикаРоссияСШАНовостиДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:10Самолет рейсом Москва-Пхукет экстренно сел после возгорания двигателя
22:33Режим тишины по украинским переговорам и "Елка желаний" в Крыму: главное
22:30Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ
22:05Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат
21:48В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов
21:28В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
21:14Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные авто
20:42Развожаев оценил перспективу строительства тоннеля на Северную сторону
20:23В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав
20:10Развожаев рассказал о будущем пляжа "Лягушатник" в Балаклаве
19:45Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа
19:06Прекратить атаки: заявление МИД Венгрии после ударов Киева по танкерам
18:57Симферополь сковали 7-балльные пробки
18:43Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
18:16Русский язык на Украине исключили из перечня защищенных
17:52В севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питания
17:37Исключительно между США и РФ: детали переговоров по Украине
17:24Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
17:17В Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов
17:05Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет
Лента новостейМолния