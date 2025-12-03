https://crimea.ria.ru/20251203/uitkoff-dolozhil-trampu-o-produktivnoy-vstreche-s-putinym--smi-1151394054.html

Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ

Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили американскому лидеру Дональду Трампу о прошедшей в Москве "обстоятельной и продуктивной встрече" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Уиткофф и Кушнер также проинформировали о своих переговорах с Россией украинскую сторону.Президент России Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.Ушаков по итогам встречи сообщил, что Москва откровенно высказала свои соображения по поводу пунктов мирного плана США по Украине, и назвал разговор очень полезным, а настрой - рабочим. Он отметил, что контакты РФ и США будут продолжены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

