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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч, еще около 270 человек пропали без вести. Об этом... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T15:10

2025-03-31T15:10

2025-03-31T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч, еще около 270 человек пропали без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.Ранее в понедельник сообщалось о 1,7 тысячи погибших, 3,4 тысячи пострадавших и 300 пропавших без вести. Такие данные давал департамент ситуационно-кризисный центр МИД России.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо. Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании. Также землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии. 31 марта Республика Союз Мьянма объявила недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧПЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара

мьянма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мьянма, происшествия, в мире, землетрясение