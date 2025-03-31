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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч, еще около 270 человек пропали без вести. Об этом... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T15:10
2025-03-31T15:10
новости
мьянма
происшествия
в мире
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч, еще около 270 человек пропали без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.Ранее в понедельник сообщалось о 1,7 тысячи погибших, 3,4 тысячи пострадавших и 300 пропавших без вести. Такие данные давал департамент ситуационно-кризисный центр МИД России.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо. Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании. Также землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии. 31 марта Республика Союз Мьянма объявила недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧПЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара
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новости, мьянма, происшествия, в мире, землетрясение
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

При землетрясении в Мьянме погибли более 2000 человек

15:10 31.03.2025
 
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч, еще около 270 человек пропали без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Ранее в понедельник сообщалось о 1,7 тысячи погибших, 3,4 тысячи пострадавших и 300 пропавших без вести. Такие данные давал департамент ситуационно-кризисный центр МИД России.
"Число погибших из-за пятничного землетрясения... в Мьянме возросло до 2056, около 3,9 тысячи человек пострадали и около 270 числятся пропавшими без вести", – сказано в сообщении Синьхуа.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо. Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании. Также землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии. 31 марта Республика Союз Мьянма объявила недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения.
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