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Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней
Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней
Новый указ президента России Владимира Путина обязал граждан Украины до 1 сентября легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. В Крыму получить... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Новый указ президента России Владимира Путина обязал граждан Украины до 1 сентября легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. В Крыму получить гражданство возможно за 10 дней, заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.Он напомнил, что органы федеральной миграционной службы работают пять дней в неделю как в Симферополе, так и в филиалах в регионах. А всех необходимых специалистов можно пройти за одно посещение.Он также подчеркнул, граждане Украины из Херсонской, Запорожской областей и из Донецкой и Луганской народной республик имеют приоритет при прохождении процедуры получения российского паспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указВ России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языкаШесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
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Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней
В Крыму граждане Украины могут получить российское гражданство за 10 дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Новый указ президента России Владимира Путина обязал граждан Украины до 1 сентября легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. В Крыму получить гражданство возможно за 10 дней, заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.
Он напомнил, что органы федеральной миграционной службы работают пять дней в неделю как в Симферополе, так и в филиалах в регионах. А всех необходимых специалистов можно пройти за одно посещение.
"На территории Крыма создан единый миграционный центр, который в себе включает весь спектр услуг. Там находятся работники здравоохранения, которые оказывают содействие в получении всех справок медицинских. Там же находится представители МВД и Крымского федерального университета, которые помогает получить знания, а затем сдать экзамен по русскому языку", – объяснил председатель Госкомнаца.
Он также подчеркнул, граждане Украины из Херсонской, Запорожской областей и из Донецкой и Луганской народной республик имеют приоритет при прохождении процедуры получения российского паспорта.
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