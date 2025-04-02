Рейтинг@Mail.ru
Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/grazhdane-ukrainy-mogut-poluchit-grazhdanstvo-rossii-v-krymu-za-10-dney-1145396425.html
Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней
Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней
Новый указ президента России Владимира Путина обязал граждан Украины до 1 сентября легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. В Крыму получить... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T17:47
2025-04-02T17:47
новости
новости крыма
крым
россия
гражданство
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337444_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6e7b6bf0e92206643c570f29dd515204.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Новый указ президента России Владимира Путина обязал граждан Украины до 1 сентября легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. В Крыму получить гражданство возможно за 10 дней, заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.Он напомнил, что органы федеральной миграционной службы работают пять дней в неделю как в Симферополе, так и в филиалах в регионах. А всех необходимых специалистов можно пройти за одно посещение.Он также подчеркнул, граждане Украины из Херсонской, Запорожской областей и из Донецкой и Луганской народной республик имеют приоритет при прохождении процедуры получения российского паспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указВ России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языкаШесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337444_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_2dd8e603af65af67378dfc225ca80ffc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, россия, гражданство, общество, украина
Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней

В Крыму граждане Украины могут получить российское гражданство за 10 дней

17:47 02.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаспорт России и Украины
Паспорт России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Новый указ президента России Владимира Путина обязал граждан Украины до 1 сентября легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. В Крыму получить гражданство возможно за 10 дней, заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.
Он напомнил, что органы федеральной миграционной службы работают пять дней в неделю как в Симферополе, так и в филиалах в регионах. А всех необходимых специалистов можно пройти за одно посещение.
"На территории Крыма создан единый миграционный центр, который в себе включает весь спектр услуг. Там находятся работники здравоохранения, которые оказывают содействие в получении всех справок медицинских. Там же находится представители МВД и Крымского федерального университета, которые помогает получить знания, а затем сдать экзамен по русскому языку", – объяснил председатель Госкомнаца.
Он также подчеркнул, граждане Украины из Херсонской, Запорожской областей и из Донецкой и Луганской народной республик имеют приоритет при прохождении процедуры получения российского паспорта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указ
В России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка
Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
 
НовостиНовости КрымаКрымРоссияГражданствоОбществоУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского
19:09В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
18:52Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек
18:31Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России
18:08Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
17:47Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней
17:42Мощное землетрясение произошло в Японии
17:35Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки
17:17В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
17:00Выполнил воинский долг до конца: Советский район простился с героем СВО
16:43В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионов
16:28Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России
16:07ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР
15:56Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
15:38Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ
15:31Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
15:16Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
15:10Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей
14:55За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года
14:41Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
Лента новостейМолния