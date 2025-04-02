https://crimea.ria.ru/20250402/grazhdane-ukrainy-mogut-poluchit-grazhdanstvo-rossii-v-krymu-za-10-dney-1145396425.html

Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней

Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней

Новый указ президента России Владимира Путина обязал граждан Украины до 1 сентября легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. В Крыму получить... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T17:47

2025-04-02T17:47

2025-04-02T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Новый указ президента России Владимира Путина обязал граждан Украины до 1 сентября легализовать свое пребывание в России или покинуть страну. В Крыму получить гражданство возможно за 10 дней, заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.Он напомнил, что органы федеральной миграционной службы работают пять дней в неделю как в Симферополе, так и в филиалах в регионах. А всех необходимых специалистов можно пройти за одно посещение.Он также подчеркнул, граждане Украины из Херсонской, Запорожской областей и из Донецкой и Луганской народной республик имеют приоритет при прохождении процедуры получения российского паспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указВ России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языкаШесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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