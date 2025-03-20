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Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указ

Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указ - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указ

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T15:36

2025-03-20T15:36

2025-03-20T15:49

владимир путин (политик)

политика

закон и право

украина

новости

нелегальные мигранты

миграционная политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации."В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь статьей 80 Конституции РФ и статьей 3 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", постановляю: 1. Установить, что: а) находящиеся в РФ граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в России, обязаны самостоятельно выехать из страны либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в соответствии с указом "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки", - говорится в документе.При этом глава государства поручил до 10 сентября не преследовать незаконно находящихся в стране украинцев, которые сами обратились в МВД для легализации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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владимир путин (политик), политика, закон и право, украина, новости, нелегальные мигранты, миграционная политика