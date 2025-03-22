https://crimea.ria.ru/20250322/sever-vydavlivaet-vraga-iz-kurskoy-oblasti-poteri-vsu-za-sutki-1145150504.html

"Север" выдавливает врага из Курской области: потери ВСУ за сутки

"Север" выдавливает врага из Курской области: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 22.03.2025

"Север" выдавливает врага из Курской области: потери ВСУ за сутки

В Курской области бойцы группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 200 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T17:09

2025-03-22T17:09

2025-03-22T17:09

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0f/1144958764_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fcf042e348bf96ae2c4ae4d23a117fab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Курской области бойцы группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 200 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны.В ходе наступления российских сил разбиты шесть вражеских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Авиация и артиллерия "отработала" по противнику в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 320 военнослужащих,️ 400 танков,️ 323 боевые машины пехоты,️ 289 бронетранспортеров, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другую военную технику.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв ВСУ станции "Суджа" - в Минобороны сделали заявлениеВ Сумской области Украины объявлена срочная эвакуацияАрмия России завершает разгром противника в Курской области - Путин

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу