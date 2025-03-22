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"Север" выдавливает врага из Курской области: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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"Север" выдавливает врага из Курской области: потери ВСУ за сутки
"Север" выдавливает врага из Курской области: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 22.03.2025
"Север" выдавливает врага из Курской области: потери ВСУ за сутки
В Курской области бойцы группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 200 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T17:09
2025-03-22T17:09
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Курской области бойцы группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 200 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны.В ходе наступления российских сил разбиты шесть вражеских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Авиация и артиллерия "отработала" по противнику в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 320 военнослужащих,️ 400 танков,️ 323 боевые машины пехоты,️ 289 бронетранспортеров, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другую военную технику.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв ВСУ станции "Суджа" - в Минобороны сделали заявлениеВ Сумской области Украины объявлена срочная эвакуацияАрмия России завершает разгром противника в Курской области - Путин
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
"Север" выдавливает врага из Курской области: потери ВСУ за сутки

В Курской области уничтожено более 69 тысяч солдат ВСУ

17:09 22.03.2025
 
© Министерство обороны РФКак выглядит освобожденная Суджа в Курской области
Как выглядит освобожденная Суджа в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Курской области бойцы группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 200 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны.
В ходе наступления российских сил разбиты шесть вражеских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
Авиация и артиллерия "отработала" по противнику в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл", - уточняется в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 320 военнослужащих,️ 400 танков,️ 323 боевые машины пехоты,️ 289 бронетранспортеров, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США и другую военную технику.
Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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