https://crimea.ria.ru/20250324/massirovannaya-ataka-na-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1145172814.html

Массированная атака на Ростовскую область - что известно

Массированная атака на Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Массированная атака на Ростовскую область - что известно

Массированная атака беспилотников отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T06:10

2025-03-24T06:10

2025-03-24T07:02

беспилотник (бпла, дрон)

юрий слюсарь

ростовская область

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, ростовская область, новости, обстрелы всу