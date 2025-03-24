https://crimea.ria.ru/20250324/massirovannaya-ataka-na-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1145172814.html
Массированная атака на Ростовскую область - что известно
Массированная атака на Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Массированная атака на Ростовскую область - что известно
Массированная атака беспилотников отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T06:10
2025-03-24T06:10
2025-03-24T07:02
беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
ростовская область
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, ростовская область, новости, обстрелы всу
Массированная атака на Ростовскую область - что известно
Беспилотники ВСУ атаковали шесть районов Ростовской области
06:10 24.03.2025 (обновлено: 07:02 24.03.2025)