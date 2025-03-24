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Массированная атака на Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Массированная атака на Ростовскую область - что известно
Массированная атака на Ростовскую область - что известно - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Массированная атака на Ростовскую область - что известно
Массированная атака беспилотников отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T06:10
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беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
ростовская область
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, ростовская область, новости, обстрелы всу
Массированная атака на Ростовскую область - что известно

Беспилотники ВСУ атаковали шесть районов Ростовской области

06:10 24.03.2025 (обновлено: 07:02 24.03.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Юрий СлюсарьРостовская областьНовостиОбстрелы ВСУ
 
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